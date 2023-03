Actuel meilleur buteur de P1, Thomas Bauwens (Hombourg) prend son pied: "La nouvelle philosophie est top"

"C’est sûr que ça fait plaisir mais c’est anecdotique" commente l’attaquant hombourgeois. "Je préfère ne pas marquer et voir mon équipe gagner que de mettre un triplé et qu’on soit battus. Ici, je suis vraiment focus sur la course au maintien et je pense qu’on est sur les bons rails avec l’arrivée de Romain Cerfontaine."

Il faut dire qu’en imprégnant un style beaucoup plus offensif à son équipe, le nouvel entraîneur de la formation orange a changé du tout au tout le visage d’une équipe qu’on avait l’habitude de voir défendre très bas et procéder par contre-attaques. Une méthode qui avait mené l’AC au titre en P2 l’an dernier mais qui a clairement montré ses limites cette année. Raison pour laquelle Xavier Stassen, gardien-entraîneur jusqu’à il y a 3 semaines, a cédé sans regrets sa place sur le banc à l’ancien T2 de La Calamine.

"Je pense que c’était le moment parfait avec l’interruption carnaval" poursuit un Thomas Bauwens convaincu par le changement de cap opéré par son équipe.

"Pas possible de descendre en jouant ainsi"

"La nouvelle philosophie est vraiment top et les joueurs ont adhéré. Je crois qu’au final tout le monde préfère jouer comme ça. Avec Xavier, ce n’était pas possible car il n’était pas capable de mettre en place un pressing haut et un jeu plus offensif. Il le reconnaît d’ailleurs lui-même." Avec un 4 sur 6 (2-2 contre le FC Eupen, 4-0 contre le dernier: Sprimont B) depuis l’arrivée de son nouveau T1, Hombourg surfe en tout cas sur une dynamique positive qui lui a permis de s’éloigner (un peu) des places de descendants. "Et si on continue à jouer de la sorte, on ne descendra pas. Avec la philosophie de Romain et les qualités du groupe, ce n’est pas possible" affirme le buteur.