Victoire frustrante pour le BC Verviers, Ensival peut relativiser, Aubel se fait peur inutilement

1. Mal payé Le BC Verviers (R1) a enfin fait le job en s’imposant face à Esneux St-Louis B. Le dernier succès remontait à la mi-décembre ! L’occasion de revoir des sourires dans les rangs verviétois et de retrouver un brin de confiance. La recette de cette réussite ? Sans doute, une défense sérieuse - 71 points encaissés - face à un adversaire qui tourne à plus de 85 points de moyenne. De quoi pouvoir attendre que la réussite offensive s’installe, Nicolas Buscicchio ayant montré la voie dans le second acte. Sans doute ce qui a poussé aussi le coach, Bruno Dagnely, à n’ouvrir que très peu son banc par la suite. Les Lerho, Pitz et Mayron Wilkin n’ayant pas eu voix au chapitre, cette fois. Sachant que Pirard était blessé, c’est à huit que les rotations ont été effectuées. Reste sans doute le plus frustrant: ne pas avoir pu profiter de l’occasion pour réduire le retard avec Andenne qui s’est imposé étonnamment face au troisième Loyers. La situation reste très compliquée au BC Verviers...