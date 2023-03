Thomas Binot: "Quitter Dison pour retrouver la confiance"

Dimanche contre l’Union Namur, il a rejoué septante-cinq minutes sur le flanc gauche. "C’est frustrant d’être rejoint à la dernière minute, surtout quand on fait un match globalement meilleur que lors des dernières semaines et c’est déjà la quatrième fois que cela se passe ainsi à domicile", regrette Thomas Binot au terme du partage (1-1) contre l’Union.

Victime d’une grosse entorse de la cheville début décembre, le joueur de 21 ans a été éloigné des terrains pendant de longues semaines. S’il est monté au jeu un quart d’heure contre Binche voici une semaine, il a ce dimanche presté septante-cinq minutes. "Au début, l’enchaînement des courses a été un peu compliqué. Mais une fois que j’ai trouvé mon second souffle, ça a été", poursuit-il.

S’il compte évidemment tout donner pour Dison d’ici la fin de saison, l’ancien Aubelois n’évoluera plus au Val Fassotte la saison prochaine.

"Redescendre pour retrouver du temps de jeu"

"On va essayer d’atteindre les objectifs avec le groupe. À titre plus personnel, j’aimerais reprendre du rythme et surtout, ne plus me blesser", sourit-il. Quant à la suite, dès l’été prochaine, elle se situera ailleurs pour Thomas Binot.

"J’ai un accord avec un club mais j’attends que ce soit définitif pour le communiquer. Il faut que je redescende pour retrouver du temps de jeu et de la confiance. Je n’ai pas à me plaindre de mon temps de jeu à Dison quand je suis là, et les blessures ont aussi joué un rôle puisque je me suis quand même blessé deux fois cette saison, mais j’ai besoin de quitter le club pour retrouver la confiance", conclut le joueur.