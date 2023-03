J’ai envie de lever un peu le pied et d’avoir plus de temps à consacrer à d’autres hobbies, à ma famille ou tout simplement pour pouvoir souffler un peu par moments.

Ta future destination sera Herve-Battice en P2. Pourquoi ce choix ?

Battice matchait avec cette volonté car l’équipe fonctionne avec un seul entraînement par semaine. De plus, je fréquente le club depuis six ans assez régulièrement car ma compagne Cyrielle David y joue également. J’ai toujours trouvé que c’était un chouette club où régnait une belle ambiance, et puis la buvette est grande et chaleureuse ! J’y retrouverai plusieurs personnes que je connais et apprécie, que ce soit dans les joueurs ou le coaching. Je me réjouis de relever ce nouveau challenge !

Quel a été ton parcours jusqu’ici ?

Je termine ma sixième saison à Aubel, bien qu’on en ait vraiment joué que cinq avec la saison annulée à cause du Covid. Aubel est le quatrième club dont j’ai porté les couleurs. J’ai démarré en jeunes à SFX pour débuter en seniors à Andrimont, suivi d’un bref passage à Dolhain. Je garderai un très bon souvenir d’Aubel, c’est un club familial où règne une belle ambiance et où j’aurai passé beaucoup de bons moments.