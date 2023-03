Romain Klassen (Theux): "J’ai vu mon ami Adri Gerarts sortir des matchs incroyables à Aubel"

Formé à Rouheid puis à Dison-Andrimont jusqu’à ses 19 ans, il a ensuite défendu les couleurs de Stavelot, Verviers, Spa, Aubel et maintenant Theux. "Je me suis senti bien dans chacun de ces clubs", précise cet employé de la SWDE. "Peut-être que ma seconde saison à Stavelot sort du lot. On n’avait pas la meilleure équipe mais l’entente y était incroyable et on prenait beaucoup de plaisir. De quoi atteindre les play-off de R2 !"

Romain Klassen a pu épingler quelques trophées… "J’ai eu la chance de jouer régulièrement les premières places ou les play-off. Avec à la clé, deux montées avec Verviers de P1 jusqu’en R1 et une avec Spa en TDM2."

Deux claques en Coupe

Mais tout n’a pas toujours roulé comme il le souhaitait, deux regrets resteront sur le plan sportif. "Ce sont les deux finales de Coupe de province perdues avec Verviers", se souvient-il. "Une première fois contre Aywaille et ensuite face à Aubel. Des raclées à chaque fois !"

Autant de saisons disputées, cela permet aussi de faire de belles rencontres sur les parquets. "Au niveau des entraîneurs, je retiendrai Oli Cordonnier qui a été le premier à me donner ma chance à Dison-Andrimont. Il y a aussi Pascal Mossay avec qui j’ai beaucoup appris pendant de nombreuses années et pour qui j’ai du respect sportivement parlant. Côté joueurs, j’ai évolué avec des gars vraiment talentueux, particulièrement à Spa avec Delsaute, Hertay ou Jonniaux pour ne citer qu’eux. Mais j’ai envie de mettre à l’honneur mon ami Adrien Gerarts que j’ai vu sortir des matchs incroyables lors de nos saisons à Aubel."

En couple et deux fois papa, Romain Klassen retrouvera bientôt un peu de temps pour lui et ses proches. "J’aime beaucoup voyager, passer du temps avec mes petits et le sport en général. Je suis quelqu’un qui a besoin de se dépenser. Donc je continuerai à m’entretenir, d’une façon ou d’une autre."