Buts: B. Kivanda sur pen. (1-0, 68e), C. Smets (2-0, 70e), A. Delfosse (3-0, 78e).

Les Franchimontois ont réussi à l’emporter face aux Spadois surtout grâce à une deuxième période de meilleure facture. "Il a fallu le temps pour que la victoire se dessine, analyse le coach Miguel-Ruiz Marin. En première mi-temps on a été assez brouillon puis on a pu obtenir un penalty. Qui nous a libérés. Je dirai qu’on a obtenu une belle petite victoire."

Amblève B 0 – Oudler 1

But: A. Kleis (0-1, 78e).

Oudler n’avait pas le choix après la défaite de la semaine dernière contre Bullange. Les hommes de Manuel Mutsch ont réussi l’essentiel grâce à un but d’Alain Kleis. Vu les victoires de Ster-Francorchamps B, de Stavelot et de Bullange, les co-leaders de la série n’avaient presque pas le droit à l’erreur.

Honsfeld B 1 – Bullange 4

Buts: R. Lentz (0-1, 7e), M. Corbusier (0-2, 18e), M. Schuer (1-2, 20e), J. Brück (1-3, 30e), G. Lemaire (1-4, 73e).

"Un derby, ça se gagne, peu importe la manière." Raphaël Lognoul justifie la victoire sans la manière des siens. "Au niveau physique, l’envie était plus du côté de Honfled B. Mais on a pu mener rapidement 2-0. On n’a pas paniqué lorsqu’ils sont revenus à 1-2."

Son confrère, Raymond Heiners regrette une décision arbitrale qui a défavorisé son équipe. "Leur gardien aurait dû recevoir la rouge après 10 minutes car il intervenait hors de son rectangle. Et là le match aurait pu tourner autrement."

Bellevaux 3 – Lontzen B 2

Buts: V. Gutkin (1-0, 2), A. Duveau (1-1, 35e), E. Luamuto (1-2, 60e), M. Monville (2-2, 65e), P. Dierinck (3-2).

Sous la houlette de son nouvel entraîneur, Pascal Jaminon, Lontzen B a failli créer la surprise. "Les joueurs commencent à comprendre le système de jeu que je veux mettre en place. Je suis sûr que ça va init par payer. Je tiens à féliciter toute l’équipe."

Le coach de Bellevaux, Éric Van Renterghem, regrette que certains de ses joueurs n’aient pas pris le match au sérieux. "J’ai dû pousser une gueulante à la pause pour réveiller certains et je suis satisfait de la réaction en deuxième mi-temps."

Chevron 0 – Stavelot B 1

But: R. Wislet (0-1, 47e).

Chevron a déjà brûlé son joker pour la troisième tranche. "C’est dommage, regrette Sébastien Grosjean. On leur a été supérieurs en première mi-temps mais l’arbitre nous annule un but pour un hors-jeu inexistant et ça change le match."

Michaël Ziant savourait les trois points avant le gros derby face à Ster le week-end prochain. "Match très difficile, comme prévu, avec un terrain sautillant mais c’est une victoire très importante au bout."

Jalhay B 2 – Waimes-Faymonville B 2

Buts: C. Verporten (10, 15e), L. Taeter (2-0, 25e), T. Bastin (2-1, 60e), M. Paquay (2-2, 75e).

Tout premier point de la saison pour les hommes de Serge Soriés, qui auraient pu en obtenir les trois avec un peu plus de réussite. "On menait 2-0, mais je n’ai pas de banc et mon capitaine blessé et ça désorganise toute l’équipe. C’est dommage car on méritait de gagner."

Pour Éric Heuse, "chaque équipe a eu sa mi-temps."