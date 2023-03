Buts: Vronen (0-1, 19e), Daumen (0-2, 32e), Mertens (0-3, 46e), Halkin sur pen. (1-3, 60e), Knott (1-4, 70e), Malmendier (1-5, 85e), Malmendier (1-6, 89e).

Cartes rouges à Cornesse B: Donnay (directe), Thissen (2J).

"Je ne critique jamais l’homme en noir mais il a été malhonnête aujourd’hui. On a joué à 9 contre 11 durant 65 minutes. Bravo à mes joueurs pour leur mentalité exemplaire", lâche le Cornésien Raph Van Acker.

"Les deux équipes étaient très respectueuses, l’arbitre a faussé le match après 25 minutes, c’est dommage", confirme l’Eupenois Andy Malmendier.

CS Verviers B 1 – Welkenraedt B 0

But: Ceylan (1-0, 34e).

"Avec toutes ces blessures, nous étions fortement diminués. On était au top défensivement mais on a galvaudé beaucoup d’occasions", commente Farjad Talukder (T1 CS Verviers B).

"On était bien en place tactiquement. L’arbitre a été bon, même si on aurait pu hériter d’un penalty en fin de 1re période. Un match nul n’aurait pas été volé", confie le Welkenraedtois Geoffrey Marette.

Olne B 0 – Stembert 2

Buts: Afonso (0-1, 75e), Elhadarchi (0-2, 85e).

"On s’est procuré des occasions dont un penalty raté à 0-1", souligne Steven Singleton, le mentor olnois.

"J’ai entraîné Olne durant 10 années, ça me tenait donc à cœur de l’emporter aujourd’hui. Mes changements en fin de partie se sont avérés payants", se réjouit le coach visiteur Marco Lekeu.

Soiron 2 – Herve B 2

Buts: Claessens (0-1, 20e), Echchekhar sur pen. (1-1, 35e), Claessens (1-2 65e), Alonso (2-2, 87e).

Carte rouge à Herve B: Dethier (2J).

"On a perdu deux points, on méritait largement la victoire. On a péché à la finition", regrette le hervien Nicolas Wuidard.

"On savait que ce match serait compliqué, on s’en sort bien avec ce point", confirme Christophe Romain, le coach de Soiron.

Lambermont B 2 – Soumagne B 0

Buts: El Kayari (1-0, 1re), Moukrime (2-0, 60e).

"Mes joueurs étaient au top de leur forme, bravo à eux", raconte le Lambermontois Patrick Kosters.

"On a eu toutes les peines du monde pour trouver 11 joueurs. On a eu des possibilités après la pause", relate Serge Desmit, le technicien de Soumagne B.

Union Limbourg 2 – Bolland B 5

Buts: Fohn (0-1 puis 0-2, 3e et 12e), Cammarata (1-2, 20e), Ouali (2-2, 55e), Decoeur (2-3, 78e), M. Eeelen (2-4 puis 2-5, 88e et 90e).

"Nous commettons encore beaucoup trop d’erreurs individuelles", explique le T2 dolhaintois Vincent Monnard.

"On a fait un match plein, notre meilleur match de la saison", se félicite le Bollandois Thomas Zegels.

Hombourg B 1 – Battice B 1

Buts: Lejeune (0-1, 22e), P. Renkens (1-1, 38e).

"On a eu chacun notre mi-temps, la 2e était pour nous. On les laisse à 9 points, c’est bon pour le tour final", résume le coach local Fred Gutkin.

"Vu la physionomie du match, on a perdu deux points. Notre 1re demi-heure était exceptionnelle. Ça devient compliqué pour le tour final ", estime le T1 de Battice B Clément Weber.

Charneux 2 – Trois-Frontières B 0

Buts: C. Charbon (1-0, 3e), J. Simonis (2-0, 30e).

"Nos adversaires nous ont mis en difficulté en 2e période mais mon gardien a été bon, il a d’ailleurs arrêté un penalty", confie le mentor charneutois Michel Lousberg.

"On est passé à côté de notre 1re mi-temps avant de se réveiller en seconde", résume le frontalier Diamant Halili.