Quodbach à Welkenraedt ?

Alors qu’on annonce le Goétois Grégory Quodbach en partance pour Welkenraedt, le nouvel entraîneur des Rouge et Blanc, Thierry Polis, espère toujours conserver le joueur la saison prochaine. "Greg m’avait dit qu’il resterait à Goé si je venais y entraîner, il m’avait donné sa parole avant de discuter avec Welkenraedt."

Des départs à Honsfeld ?

Du côté de Honsfeld, on n’a pas encore prolongé Nicolas Donnay et Jason Conrad. "Pour Nicolas, on réfléchit encore et lui aussi, on doit se revoir dans quelques semaines, explique Pascal Jost, son coach. Quant à Jason, on va parler avec lui cette semaine." Jason Conrad pourrait avoir des envies d’aller voir ailleurs, affaire à suivre.

Bassleer (Spa) touché au genou

Le Spadois Nathan Bassleer a quitté la pelouse dimanche face à Saint-Vith, blessé au genou. Son entraîneur espère que l’IRM ne révélera pas une blessure aussi grave que pour son coéquipier Jordan Heindrichs.

Cornesse déçu par Saint-Vith

Cornesse aurait voulu éviter un déplacement à Saint-Vith samedi prochain alors que le staff et plusieurs joueurs seront concernés par le carnaval à Nessonvaux. "C’est un manque de sportivité, nous avions pourtant proposé quatre autres dates. En plus, nous avions fait les deux derniers déplacements à Saint-Vith en car tout en laissant des belles sommes d’argent à la buvette."

Davin va se tester

Alors qu’on pensait ne plus le revoir sur les terrains, le Cornésien Jean-François Davin va tenter de reprendre ce jeudi à l’entraînement.

Provinciale 3C

Affaire Bolland – Melen B: Bolland va récupérer les trois points

Nous vous révélions la semaine dernière l’imbroglio relatif à la rencontre Bolland – Melen B (gagnée sur le terrain par Bolland mais perdue sur tapis vert pour un défaut de carte d’identité que réfute fermement le club), on en sait désormais plus sur l’issue de cette affaire. "On a reçu un coup de fil du comité provincial ce lundi nous annonçant que l’arbitre avait reconnu une erreur et que nous allions bien récupérer nos trois points", explique le coach bollandois Antoine Wilkin dont l’équipe va ainsi bondir à la septième place du classement. Du côté de Melen B, la perte de ces 3 unités rapproche dangereusement les hommes de Christophe Sangiovanni d’une place de relégable puisqu’ils ne comptent désormais plus qu’un petit point d’avance sur Bressoux.