"On ne peut plus se cacher" admet Gary Deville (Elsaute)

"J’avais dit à Bryan (Vanaubel) que je marquerais au moins deux buts de la tête sur corner et avec celui-ci, c’est maintenant chose faite (rires). Plus sérieusement, ce but est important pour l’équipe car il nous permet de prendre une longueur de plus sur nos poursuivants" réagit l’intéressé.

Suite à la défaite de Wanze/Bas-Oha la veille face à Fize, les Étoilés comptent maintenant deux points d’avance sur leur dauphin au classement. De quoi les ravir à huit journées de la fin du championnat. D’autant que les deux premières places donneront l’accès direct à la D3B ACFF.

"Maintenant, on ne peut plus se cacher. Nous sommes en tête et dans le sprint final, on va clairement tout donner pour rester à cette position. Ne nous préoccupons pas des autres, on va se focaliser sur nos résultats et va faire le maximum pour maintenir le cap" précise celui qui travaille dans l’entreprise familiale de plafonnage, avec son papa.

Gary Deville, qui a notamment évolué à Richelle ou à Dison, en D3, se dit prêt à relever le défi qui attend les Elsautois s’ils parviennent à rejoindre l’échelon national.

"J’étais venu à Elsaute la saison dernière pour jouer avec mes copains, et l’objectif était d’évoluer le plus haut possible. On avait terminé à la seconde place l’année dernière, et avec un renfort comme mon frère Brandon, on savait qu’on jouerait encore les premiers rôles. Si on parvient à monter, j’espère pouvoir glaner plus de temps de jeu que par le passé en D3, ce sera à moi de rester bien installé dans le 11 de Boris" termine notre interlocuteur.