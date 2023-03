Michel Henrotte (Malmedy), futur coach de Spa: "J’avais besoin de ces deux années pour me ressourcer"

En tant que T2 de Selatine Deniz, Michel Henrotte n’était pas qu’un simple "placeur de cônes". "J’avais pas mal de responsabilités et, même à cinquante ans, j’ai encore appris avec un top coach", souligne-t-il. Le futur club de Michel Henrotte se bat rester en P3D, une série qui tient à cœur à l’ancien entraîneur de Heusy. "C’est une chouette série. On ne l’appelle pas la petite 2C pour rien. Je souhaite de tout cœur que Spa se sauve pour démarrer sur de bonnes bases. On n’a pas encore eu le temps de travailler sur le noyau, mais nous allons nous y atteler cette semaine", précise-t-il.

Si le maintien spadois est en bonne voie, quels seront les objectifs de Michel Henrotte pour sa nouvelle mission pour ce club qui a connu, il n’y a pas si longtemps, la nationale ? "Dans un premier temps, je veux stabiliser le club en P3. Après, quand on se rappelle le passé des Bobelins, je pense que l’on peut facilement imaginer le faire monter en P2 et le pérenniser dans cette série. C’est l’envie du comité et du président. Je suis vraiment excité par ce nouveau challenge en tant qu’entraîneur principal", conclut-il.