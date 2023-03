Melen s’offre ce médian défensif et "bientôt un attaquant de nationale..."

Après un début de championnat peu convainquant et un changement d’entraîneur, l’équipe de Melen espère avoir fait un pas vers le maintien. Vainqueur (2-1) dimanche face à l’UCE Liège, elle intègre même le top dix. Samuel Defourny, secrétaire de la RAMM depuis trois ans, analyse la situation des Mauves. "Je suis Melen depuis plus de trente ans, j’y ai entraîné les jeunes et maintenant je suis comitard. Concernant la compétition en cours, nous avons mal commencé et nous avons dû prendre des décisions difficiles. Ce n’est jamais de gaîté de cœur qu’on se sépare d’un coach (Alain Bettagno) en pleine saison. Je suis évidemment content de la tournure que prennent les choses actuellement" ajoute-t-il, tout en gardant les pieds sur terre. "Nous sommes en lutte pour le maintien et notre résultat dimanche nous fait du bien. En ce qui concerne la saison prochaine, en P1 bien sûr, nous voulons jouer la colonne de gauche et passer une saison moins stressante…"