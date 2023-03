La tranche pour Soiron

Bonne nouvelle pour Soiron qui vient de s’adjuger la deuxième tranche. Les Mauve et Noir rejoindront donc Charneux (vainqueur de la 1re) au tour final.

Soucis d’effectif à Soumagne B

La rencontre entre Lambermont B et Soumagne B a bien failli ne jamais démarrer, dimanche dernier. Les Soumagnards n’étaient en effet que sept à une demi-heure du coup d’envoi. "On ne s’est même pas échauffé", explique le T1 Serge Desmit. "Je remercie mon délégué d’avoir remué ciel et terre afin qu’on puisse débuter à onze, et d’avoir pris part au jeu en seconde période."

Herve B a des ressources

Herve B comptait six absents de taille lors de son déplacement chez le leader soironais. "Mes gars avaient tous décidé de partir au ski la même semaine, ce n’était pas une super idée. Heureusement j’ai pu compter sur la présence de quatre U19 de qualité", commentait le T1 Nicolas Wuidard. Dominateurs mais peu réalistes devant les buts adverses, les Herviens ont été contraints au match nul, 2-2.

Provinciale 4G

1 point en 21 matches pour Jalhay B

Il a fallu à Jalhay B 21 matches pour remporter son tout premier point de la saison. Avec un noyau très limité et peu de renforts de l’équipe A, Serge Soriés fait son maximum mais garder une bonne ambiance et son humour. "Notre saison est réussie", rigole le coach, qui avec un peu plus de réussite aurait pu obtenir les trois points.

Bellevaux réussit bien à Lontzen B

Les hommes de Pascal Jaminon, fraîchement nommé entraîneur de Lontzen B, ont donné du fil à retordre à Bellevaux (battus 3-2). Comme à l’aller (2-2), ils ont réussi à inscrire deux buts aux Bellevautois. Sur les onze buts inscrits, quatre l’ont été contre l’équipe d’Éric Van Renterghem.

Match spécial pour Éric Heuse contre Oudler

Waimes-Faymonville B se déplacera à Oudler le week-end prochain. L’occasion pour Éric Heuse de retrouver son ancien club. "C’est un match particulier pour moi mais ce n’est pas contre eux que j’espère prendre des points."