Cinq suspendus à Rechain !

La rencontre face à Minerois aura laissé des traces dans le noyau du coach rechaintois Marc Ansion. En effet, Anthony Frana sera suspendu pour ses deux cartes jaunes synonymes de rouge.

En plus de cela, Frédéric et Gregory Crits, Kevin Ernst et Gary Guyot seront également suspendus pour avoir reçu leur troisième carte jaune.

Diaferia, Lennertz et Cloes en P1

Le coach aubelois David Malta devait se passer d’Alexandre Diaferia, William Lennertz et de Romain Cloes repris en P1.

Provinciale 2C

Fin de saison pour Heukemes

Blessé contre Oudler il y a trois semaines, le médian d’Amblève Aaron Heukemes ne jouera plus cette saison. Il souffre d’une déchirure du ligament latéral du genou.

Une tournante pour les gardiens franchimontois

Malgré le retour de blessure de Colin Jamar, c’est le jeune Rafael Tsimacidis qui défendait les filets franchimontois ce dimanche. Le coach Olivier Laffineur nous précisait qu’il allait les faire jouer en alternance d’ici la fin de saison.

Piette et Vronen vont arrêter

Simon Piette et Roger Vronen (Hautes Fagnes) mettront un terme à leur parcours footballistique en fin de saison.

William Belle est de retour

Sur la touche depuis plusieurs semaines suite à une opération au visage, le buteur calaminois William Belle a reçu le feu vert des médecins pour reprendre la compétition. Monté à l’heure de jeu, il n’a mis que 20 minutes pour (re)trouver le chemin des filets contre les Hautes Fagnes.

Michaël Pongan a… enfilé les gants

Surprise au coup d’envoi de la rencontre Weywertz – Trois-Ponts (2-1). C’est l’entraîneur adjoint Michaël Pongan qui était entre les perches de Trois-Ponts. Il y est resté jusqu’à l’arrivée du portier Benjamin Denis.

"Retenu par son métier de policier, il est arrivé plus tard et c’est donc Michaël qui a joué les 7-8 premières minutes", nous précisait le T1 Grégory Rondeux.

Vincent Lejeune à la recherche d’un nouveau challenge

Vincent Lejeune, l’ex-mentor de Franchimont, Stavelot, Waimes, est à la recherche d’un nouveau challenge pour la saison prochaine. Il avait quitté Waimes en juin passé pour prendre la direction d’Halthier (province du Luxembourg). Il a quitté le club en cours de saison et est donc disponible (0477/34.03.03).