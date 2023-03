"C’est une période compliquée mais je ne baisse jamais les bras" confie Teddy Alloh (AS Eupen)

"C’est une période compliquée, oui" avoue le Français, désormais sous contrat à Eupen jusqu’en juin 2025. "Tout le monde est là pour jouer… La saison dernière, j’avais plus de temps de temps. Chaque entraîneur fait ses choix, ce n’est pas grave. Si je ne suis pas repris, je dois travailler au maximum en vue du match suivant" lâche-t-il avec maturité, du haut de ses 21 ans. Pourtant, ceux qui l’ont vu à l’œuvre savent qu’il peut apporter pas mal de choses offensivement. Son profil est une véritable alternative à celui de Davidson: Teddy est plus vif, amène davantage de verticalité mais il est peut-être moins prudent que son équipier australien…

Quatre Parisiens

Actuellement, on n’a pas encore vu les quatre Parisiens ( Gassama, Alloh, Bitumazala et le gardien Innocent) à l’œuvre en même temps. "C’est peut-être parce que nous sommes jeunes et qu’il faut de l’expérience dans le onze" sourit Teddy Alloh. "Peut-être que ça arrivera un jour. On verra." Ce qui est clair, c’est que l’intéressé ne veut pas rester sur un échec. "Moi, baisser les bras ? Jamais !"

Plutôt bien rentré face à l’Union ce dimanche soir, l’ex-joueur du PSG espère avoir marqué des points. "Ostende ? On verra, c’est au coach de décider. Ce sera un match très important. Il ne faut pas s’ajouter de la pression même si c’est un match important. Jouer sous la panique ce serait une erreur. Mais oui: on garde un œil sur nos poursuivants au classement".

L’Union, elle, navigue dans les hautes sphères. Pourtant, la défaite 2-1 de ce dimanche laisse un goût de trop peu aux Pandas.

"On savait qu’ils seraient fatigués de leur gros match de jeudi (NDLR: élimination en Coupe de Belgique face à l’Antwerp, après prolongation). Il y a un peu de frustration car on fait le 2-1 un peu tard. Je pense que si on avait joué dix minutes de plus, on aurait pu aller chercher le 2-2 car on sentait bien qu’ils ne sortaient plus et qu’il y avait de la fatigue de leur côté…"