Buts: Özdemir (1-0, 11e ; 2-0, 20e), Azzouzi (3-0, 26e), Ajdarpasic (4-0, 34e), Azzouzi (5-0, 42e), Lambert (5-1, 54e), Pavier (5-2, 73e), Kambembo (6-2, 84e)

S’il sait depuis sa défaite au Croatia Wandre la semaine dernière qu’il ne sera pas champion, Andrimont tient à valider sa place dans le top 3 pour recevoir au tour final. Avec cette idée en tête, les hommes de Manu Ruiz Marin n’ont pas fait dans la dentelle en étrillant Beaufays B. "On a fait ce qu’il fallait pour bien préparer la réception de Fléron la semaine prochaine et, plus globalement, les échéances qui nous attendent en fin de saison. Mes joueurs restent concentrés", pointe le technicien.

Bolland 2 – Warsage B 1

Buts: Al-Assouad (1-0, 30e), Bayram (1-1, 71e), De Vos (2-1, 88e)

Face à une équipe qui lutte pour son maintien, Bolland n’a émergé qu’en toute fin de partie. "Ce n’était pas un grand match mais on s’en sort au caractère" analyse le coach Antoine Wilkin.

Bressoux 0 – Ent. Pepine 4

Buts: Ju. Diefels (0-1, 17e ; 0-2 sur pen., 30e; 0-3, 60e), Menten (0-4, 76e)

Carte rouge à Bressoux: Giargiana (directe, 76e)

À Bressoux, l’Entente Pepine a pu compter sur un triplé de Julien Diefels pour faire la différence. "C’était le match piège par excellence mais on ne s’est pas laissés endormir" commente Yves Voos, le coach pepin.

Melen B 1 – La Minerie B 1

Buts: Blanchy (1-0, 9e), Anounou (1-1, 40e)

"Après une première mi-temps où on n’a pas joué du tout, c’était nettement mieux en seconde mais on n’a pas réussi à pousser la balle dans le goal" explique l’entraîneur de La Minerie B Francesco Dell’Aquila.