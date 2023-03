Vive tension entre Prevljak et un supporter ; Still explique pourquoi il s’est passé de Moser

Après le match, le Bosnien et ses équipiers de l’AS se sont approchés des 51 supporters eupenois qui avaient fait le déplacement pour les applaudir. Mais quelques mots ont été échangés et le ton est rapidement monté entre l’offensif et l’un ou l’autre membre du kop noir et blanc… On a rarement vu Prevljak réagir ainsi.

Mais ce n’était évidemment pas l’unique sujet de conversation du côté de l’Alliance, ce dimanche au stade Marien.

L’absence de Lennart Moser a alimenté les débats, d’autant que l’imprévisible Abdulmanaf Nurudeen n’a guère brillé sur le premier but de l’Union. Immobile sur la frappe d’Adingra, il n’a pas marqué des points en vue des prochaines semaines.

"C’est une question de fraîcheur" a justifié l’entraîneur d’Eupen Edward Still au sujet de la mise sur le banc de l’habituel n°1 Lennart Moser. "Il n’était pas à 200% tout au long de la semaine. Et ça fait maintenant trois mois que Manaf (Nurudeen) est top tous les jours à l’entraînement. Il était donc logique de le faire jouer. Cela ne change rien au statut de numéro un de Lennart, mais Nurudeen montre qu’il est là pour l’équipe quand on a besoin de lui." Et le T1 de mettre fin à tout éventuel suspense en vue de l’importantissime rendez-vous de samedi prochain, face à Ostende. "En principe, ce sera Lennart Moser qui défendra notre but, oui…"

Edward Still sait qu’il ne devra pas se louper et poser les bons choix en vue de ce match couperet face aux Côtiers.

"On a vu que Prevljak est bien rentré, que Boris Lambert a signé une bonne montée au jeu, tout comme Wakaso. On sent que le groupe monte en puissance et qu’on a plusieurs solutions" ponctue le coach, qui regrette surtout "le deuxième but de ce dimanche face à l’Union." Car "avant ça, on a vu que l’Union ne se créait pas beaucoup d’occasions et à 1-0 il y avait toujours la possibilité de revenir dans le match et de prendre 1 voire 3 points."