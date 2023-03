Le mercato des Étoilés est donc presque bouclé puisque le seul point d’interrogation reste le futur du médian Medhi Ameur, qui doit toujours donner sa réponse.

Côté Aubelois, Tony Niro confirmait qu’il n’a pas tout à fait terminé ses "emplettes" sur le marché des transferts.

En effet, le mentor des Vert et Blanc est toujours à la recherche d’un profil offensif pour boucler le rayon de ses arrivées qui compte déjà Simon Dohogne et Abder Akdim (Raeren-Eynatten) ainsi que Thomas Scheffer et Kevin Crisigiovanni (Ster-Francorchamps).