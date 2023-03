Évolution du score: 10e: 14-19, 20e: 24-38 (10-19), 30e: 44-51 (20-13), 40e: 58-68 (14-17).

RBC WELKENRAEDT: Mond 14, Leemans 0, Fyon 9, Hensen 4, Delhez 11, Delrez 8, Touette 12.

À sept puisque Van Wissen est out pour plusieurs semaines, Welkenraedt s’attendait à un déplacement compliqué chez une équipe du Top 5. "Notre retard a atteint les 22 unités", relève Fabrice Leemans qui continue à assumer le rôle de joueur/coach. "Mais nous n’avons pas baissé les bras. Une grosse mobilisation en défense nous a permis d’enchaîner les contres attaques. De quoi nous remettre dans le match et revenir à cinq points de Jupille à quelques minutes de la fin."

Une fin sifflée à 20h11 alors que la chandelle était disputée à 19 heures… "1 h 11 de match, un record je n’ai jamais vu cela !", conclut Fabrice Leemans. "L’arbitrage a laissé beaucoup trop jouer…"

ABC Waremme B 88 - Henri-Chapelle 42

Évolution du score: 10e: 23-13, 20e: 53-25 (30-12), 30e: 72-37 (19-12), 40e: 88-42 (16-5).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 3, Remacle S. 0, Koch 7, Thélen 2, Henkens 2, Laboureur 3, Lahaye 11, Tandler 10, Lekeu 1, Delhaes A. 3, Remacle T. 0.

"Privés de quatre joueurs importants, nous avons fait avec les moyens du bord en prenant avec nous plusieurs jeunes dont c’était la première en P1", explique le coach Fred Ledain.

Dison-Andrimont 62 - Esneux St Louis UTD C 74

Évolution du score: 10e: 17-17, 20e: 33-40 (16-23), 30e: 47-56 (14-16), 40e: 62-74 (15-18).

DISON-ANDRIMONT: Closset 4, Buscicchio 8, Petit C. 8, Sayeh 1, Alliance 4, Toussaint 13, Lodomez 9, Chikhaoui 13.

"Il n’aurait pas fallu grand-chose pour vaincre Esneux…", estime Didier Franceschi, le coach disonais qui pointe notamment un 14/25 aux lancers francs. "Un peu plus de réussite au shoot et un peu plus d’envie et de respect des consignes. Dommage de ne pas voir quand un joueur est chaud et de ne plus le trouver car on n’ouvre pas les yeux !"

Casino Spa BC 105 - RU Bellaire 57

Évolution du score: 10e: 21-20, 20e: 55-24 (34-4), 30e: 77-40 (22-16), 40e: 105-57 (28-17).

R CASINO SPA: Pluys 21, Piron 4, Rossinfosse 31, Huby 23, Hendrick 15, Cornet 2, Lamy 2, Mathieu 0, Beauve 7.

Toujours privé de Muller blessé, Spa a connu un premier acte partagé (21-20) face à une équipe de Bellaire déforcée. "Nous avons ensuite élevé notre niveau de jeu des deux côtés du terrain", explique le coach Michel Pluys. "Via Huby et Rossinfosse très en verve, on creusait ensuite un avantage de plus en plus important jusqu’à la pause."

Au prix d’un 34-4 en dix minutes, Spa avait tué le match. "Grâce à une bonne défense et à des transitions offensives rapides, on redémarre le troisième sur les chapeaux de roues pour se mettre à l’abri. Fin de rencontre tranquille avec un Rossinfosse toujours aussi précis. Belle prestation collective."