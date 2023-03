Ster-Francorchamps battu à Faimes

Dès l’entame du match, les Sterlains prennent le contrôle et se ruent vers les cages de Loïc Houart, qui sort deux grandes parades dans les 15 premières minutes de la partie. Les premiers d’une longue série d’arrêts décisifs pour le gardien, imperméable ce dimanche. La suite du premier acte est plus équilibrée bien que Faimes subit toujours. Il faut attendre le début de la seconde période pour voir le verrou sauter. Mieux rentrés sur le terrain, les Faimois profitent des largesses de la défense adverse pour crucifier Julien Crespin. Trouvé dans la surface par un centre de Robin Vinchent, Randy Venner, encore une fois l’homme le plus dangereux côté faimois, ne se fait pas prier et ajuste tranquillement du pied droit (1-0). On pense alors que tout est possible pour Faimes mais à la 54e minute, nouveau coup de théâtre. Le capitaine Gauthier Simon est expulsé pour une vilaine faute. À 10 contre 11, Faimes est contraint à l’exploit pour assurer son succès. Heureusement pour eux, Ster ne semble pas décidé à profiter de sa supériorité numérique.