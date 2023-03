But: Preis (0-1, 38e)

Carte rouge à Xhoffraix: Wyaime (78e, 2cj.)

"C’était mieux que la semaine dernière mais nous avons manqué d’efficacité et Lontzen a profité de notre seule absence pour marquer", résumait Sylvain Henrard, le coach de Xhoffraix.

"Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions mais nous en avons obtenues un peu plus et on mérite cette victoire, notait Pierre Schmitz, le capitaine de Lontzen. On se rapproche des 30 points, notre 1er objectif."

Lontzen a désigné son entraîneur pour la saison prochaine. Il s’agit de Danny Deraideux qui coache actuellement les U21 de La Calamine et que nous avons connu comme T1 à Plombières B par le passé.

Spa 0 – Saint-Vith 0

"Après une première période équilibrée, Saint-Vith a dominé, touché notre poteau et poussé Cocquyt à sortir quelques arrêts, avouait Steve Paquay, le tacticien spadois. C’est la 3e clean sheet d’affiliée, on reste invaincu en 2023."

"Spa mérite son point pour sa combativité, reconnaissait Tommy Chiragarhula, le T1 saint-vithois. Malgré 5 suspendus et un blessé, nous avons livré un match plein, c’est positif pour la suite de la saison."

Honsfeld 2 – Jalhay 1

Buts: Beaujean sur pen. (0-1, 12e), Da. Henkes sur pen. (1-1, 33e), Lanckohr (2-1, 90e+3)

Carte rouge à Jalhay: T. Sutera (90e+5, directe)

"Menés au score face à une solide équipe, c’était mal parti mais on a la chance de revenir à 1-1 au bout d’une mauvaise première mi-temps, racontait Pascal Jost, le coach des leaders. Ce fut ensuite un tout autre match, on a poussé mais sans beaucoup d’occasions. Avec un peu de chance et surtout de la volonté, on arrache encore un succès dans le temps complémentaire."

"L’intensité, le courage et l’envie étaient présents, on est déçu du résultat mais pas de la manière, notait Raphaël Sutera, l’entraîneur jalhaytois. Nous avons été perturbés par la sortie de notre gardien sur blessure et son remplacement dans les buts par Quentin Dessaucy."

Walhorn 3 – Baelen 1

Buts: J. Laschet (1-0, 3e), Klöcker sur pen. (2-0, 24e), Langhoor (3-0, 46e), Sangiovanni sur pen. (3-1, 66e)

"On a marqué rapidement, cela nous a donné confiance et on a pu assurer ces trois points que nous voulions absolument", lâchait Stefano Francini, le technicien de l’Union.

"Nous avions déjà des absents importants et on perd rapidement deux joueurs sur blessure, regrettait Geoffrey Foguenne, le mentor baelenois. Ramener un point de Walhorn est devenu mission impossible, surtout quand l’envie n’est pas présente."

Goé 2 – Elsenborn 3

Buts: K. Lepaon (1-0, 2e), Grosjean (2-0, 29e), Wattler (2-1, 79e et 2-2, 87e), T. Mackels (2-3, 90e)

"On menait 2-0, il n’y avait pas photo mais j’ai dû modifier l’équipe à la 70e car certains étaient trop courts physiquement, regrette Thierry Polis, le T1 des Loups. Cette défaite est décevante, nous aurions pu faire 3-0 et tuer ce match."

"Nous dormions, c’était 2-0 et Tom Mackels loupait même un penalty, soufflait Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn. Wattler a la chance d’être deux fois au bon endroit et égalise puis Tom Mackels fait oublier son raté avec le tir victorieux."

SRU Verviers 2 – Cornesse 1

Buts: Loffet csc (0-1, 38e), Passalacqua sur pen. (1-1, 39e), Loffet (2-1, 43e)

"C’était notre plus mauvais match depuis que je suis au club mais on ne retiendra que ces trois points qui pourraient être décisifs à la fin", positivait Serge Kessel, le mentor du Skill.

"On est encore battu par la SRU qui a réalisé un véritable hold-up ce dimanche, pestait Jonathan Félix, le coach de Cornesse. J’espérais pourtant vivre une finale pour la 2e tranche face à Honsfeld."

Sart B 1 – Butgenbach 3

Buts: Kessler (0-1, 17e), Aithmid (0-2, 50e), Dothée (1-2, 65e), Kessler (1-3, 88e)

Jeudi soir, Butgenbach s’étaient imposé dans la douleur du côté de Sart B.