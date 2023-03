Buts: Pirnay (0-1, 8e), Troch (1-1, 30e ; 2-1, 66e)

Carte rouge au FC3F: T. Hagelstein (68e, 2j)

"Après une première mi-temps mitigée, on a pris le dessus après la pause. Mais Trois-Frontières est resté dangereux jusqu’au bout. C’est une belle victoire contre notre bête noire", analyse le T1 stavelotain Julien Godard.

"On aurait mérité revenir avec un point", estime le T2 frontalier Joël Gérard. "Les deux équipes ont eu leurs moments forts, mais eux ont été plus efficaces que nous."

Weywertz 2 – Trois-Ponts 1

Buts: Gladieux csc (0-1, 15e), Hanf (1-1, 21e ; 2-1, 69e)

"C’était beaucoup mieux que la semaine passée et on a livré un match complet. Le petit péché mignon de Weywertz reste le nombre élevé d’occasions nécessaires pour marquer", note le mentor des Jaunes Benjamin De Vuyst. "On a fait un bon match mais on a peut-être raté un peu trop d’occasions. Weywertz a été un peu plus concret avec un très bon Ilan Hanf", note son homologue Greg Rondeux.

Amblève 2 – Heusy 3

Buts: Lejeune (0-1, 20e ; 0-3, 44e), Chauveheid (0-2, 30e), Juffern (3-1, 83e), Veithen (2-3, 90e)

Carte rouge à Amblève: Ekissi (40e, directe)

Carte rouge à Heusy: Kuavita (2j, 45e)

"On a eu trois belles occasions avant le premier but d’Heusy et on nous refuse un penalty. L’arbitre a été contradictoire dans ses interventions et a, à mon sens, joué un rôle", regrette le technicien amelois Robin Demarteau.

"Ce gain de la seconde tranche est bien sûr une satisfaction", avoue l’entraîneur heusytois Jessy Dionisio. "On a bossé pour ça et c’est la cerise sur le gâteau. On va jouer les huit derniers matches à fond car on veut prouver par notre classement qu’on mérite ce tour final."

H Fagnes 0 – La Calamine B 5

Buts: Van Melsen (0-1, 8e ; 0-2, 14e ; 0-3, 16e), Nzuzi (0-4, 82e), Belle (0-5, 84e)

"C’est dur !" lâche le mentor fagnard Grégory Hendrick. "Déjà à l’échauffement, je voyais que ça ne tournait pas. Puis, c’est 0-3 après 17 minutes. On a eu une petite réaction par la suite." "On est super bien rentré dans la partie", se félicite le T1 calaminois Mike Hendrick. "On a juste eu un petit moment de flottement avant la pause. Après celle-ci, on a été dans la gestion et le banc a fait la différence."

Recht 2 – RCS Verviers 1

Buts: Dongo (0-1, 41e), Trillet (1-1, 63e ; 2-1, 83e)

"C’est un soulagement incroyable", souffle le coach rechtois Jérôme Stark. "Ces dernières semaines, nous n’étions pas récompensés de nos efforts. Mais aujourd’hui, dans un très bon match de football, nous avons su rivaliser." "Je suis très frustré par le résultat. À 1-1, on loupe un penalty puis une énorme occasion. On concède ensuite le second but sur une phase arrêtée et un ballon dévié ", regrette son vis-à-vis Gabriel De Luca.

Franchimont 4 – Emmels 3

Buts: Bielen (1-0, 15e), Messotten csc (1-1, 23e), Lausberg (2-1, 29e), Demoulin (3-1, 32e), Aksu (3-2, 45e), Bielen (4-2, 67e), Aksu (4-3, 80e)

"Je suis totalement insatisfait et déçu de notre prestation", déclarait le coach des 600 Olivier Laffineur. "Contre une équipe d’Emmels diminuée par de nombreux absents, nous aurions dû gagner avec plus de sérénité. Je ne suis vraiment pas content du groupe."

"J’ai fait avec les moyens du bord et je suis très content des gars qui se sont bien battus. J’espère à présent retrouver les absents et des gars présents aux entraînements", avance son homologue Ben Lousberg.

Rocherath 4 – Waimes Faym. 1

Buts: Pothen (1-0, 31e), Alcabir (1-1, 38e), Marlet (2-1, 59e), Velz (3-1, 90e), Bongard (4-1, 94e)

"Il nous faut trop d’occasions pour marquer. Je regrette l’erreur qui amène l’égalisation. À cause de ça, on a vécu un match compliqué jusqu’à la fin", déclare l’entraîneur de Rocherath Stefan Bongard. "On a bien débuté la rencontre et raté un face-à-face avec le gardien. En fin de partie, on a pris tous les risques pour revenir et Rocherath en a profité pour alourdir le score", dixit le T1 adverse Jean-Claude Sonnet.

En bref

Giet bientôt de retour à Waimes

Le meneur de jeu stavelotain Maxime Giet évoluera à Waimes Faym. la saison prochaine.