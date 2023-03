Buts: Palleschi (1-0, 9e), Lavaccara (2-0, 19e), Douhard (2-1, 43e), Closset (sur pen 2-2, 69e ; 2-3, 89e), Larondelle (3-3, 90e).

Carte rouge à Herve: Douhard (2 c. j. 90e).

"On a été mauvais pendant une demi-heure. On encaisse encore sur phases arrêtées. On revient de 2-0 à 2-3 grâce à notre physique et à notre gardien. C’est vraiment dommage de voir une très bonne équipe de Herve que sur une seule mi-temps", soupire le mentor hervien Ben Joly.

Aubel B 0 – Warsarge 3

Buts: Porrovecchio (0-1, 16e), Lindemann (0-2, 40e), Thewis (0-3, 70e).

"L’expérience de Warsage a fait la différence ce dimanche. On encaisse sur des erreurs de placement et sur une phase arrêtée. Nous avons cinq grosses occasions en seconde période pour revenir, mais le gardien adverse a fait des miracles", soupire le tacticien aubelois David Malta. Dans l’autre camp, le chef de meute warsagien Vivien Forthomme était satisfait. "On doit être plus concret en première période. On mène quand 0-2 à la pause, mais cela aurait dû être plus. Rasquinet nous maintient notre avance en repoussant les quelques possibilités aubeloises et on marque le troisième qui nous rend la fin de rencontre beaucoup plus sereine. Je suis satisfait, car malgré le noyau étriqué et la priorité du club (et c’est normal) de sauver la P3, nous l’emportant encore."

Battice 1 – Tilleur 2

Buts: Falcione (0-1, 5e), Janin (0-2, 53e), Farssi (1-2, 55e).

"Ce n’est pas mérité ! On encaisse encore une fois tôt dans la rencontre. Après, cela a été de l’attaque-défense pendant le reste du match. Ils nous ont attendus et sont partis une fois en contre pour planter le deuxième but. On n’a pas été récompensé aujourd’hui", souligne le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

Rechain 3 – Espoir Minerois 3

Buts: B. Thomsin sur pen (0-1, 30e), T. Pfaff (1-1, 48e ; 2-1, 55e), Leonard (2-2, 80e), G. Crits (3-2, 88e), Kever (3-3, 90+1).

Carte rouge à Rechain: Frana (2 c. j. 80e).

"On travaille toute une semaine pour préparer un match et un jeune arbitre incompétent gâche tout ! Il nous oublie un penalty, nous annule un but valable. Il a dégainé aux cartes jaunes et j’ai cinq suspendus pour la semaine prochaine. Félicitation à Minerois d’y avoir cru jusqu’au bout et d’être revenu au score en fin de match", raconte le coach rechaintois Marc Ansion. En face, son homologue rechaintois Gino Piol estime que: "Le partage est logique dans l’ensemble. Rechain était au-dessus au début et on marque dans nos temps forts. On revient au score suite à une action aboutie et pleine d’abnégation."

Olne 2 – MCS Liège 2

Buts: Menga (0-1, 30e), Riai (0-2, 39e), Maquinay (1-2, 57e), L. Pirard sur pen (2-2, 88e).

"0-2 à la pause, j’ai effectué des changements tactiques pour recoller au score et cela a réussi. On aurait même pu l’emporter avec un peu de chance", explique le T1 olnois Christophe Legros.