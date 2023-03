Mené au score, Malmedy arrache un point à Ougrée (vidéo)

La physionomie de la rencontre était connue d’avance. Ougrée allait jouer bloc bas et partir en contre comme lors de leur succès face à Elsaute. Les Malmédiens étaient prévenus et ont monopolisé le ballon sans être vraiment dangereux dans le rectangle adverse. La pause se siffle sur un score nul et vierge de but et d’occasion. "On avait été prévenu, et cela s’est réalisé. Ougrée a positionné deux bus dans leur rectangle. C’était très compliqué de trouver la faille", commente le mentor des Dragons Selatine Deniz.