Même à l’extérieur, Liège est irrésistible

Commençons par un constat: les deux équipes n’ont rien à faire en Nationale 1. Rupel Boom est d’une faiblesse abyssale et Liège marche sur ses adversaires. Chaque but a prouvé pourquoi les Liégeois étaient deux crans au-dessus. Bruggeman a montré plus d’envie pour gagner son duel aérien et parfaitement croiser sa tête puis a pris toute la défense de vitesse pour expédier sa frappe dans le plafond, D’Ostilio a amené beaucoup de précision dans sa frappe sèche et Perbet a fait étalage de sa détermination pour dévier un centre de Loemba. Puissance, envie et réalisme: des caractéristiques d’une formation qui marche sur l’eau.