Melen se donne de l’air

Il faut attendre la fin de la mi-temps (44e) pour que le score évolue. Un coup franc à l’entrée du grand rectangle dont profite le joueur local Lionel Demelenne pour faire 1-0. L’arbitre monsieur Joskin signale la pause sur ce score à l’avantage des Mauve et Blanc.

La reprise est à peine sifflée (46e) que l’UCE Liège bénéficie d’un penalty. Réparation dont se charge Julien Haydan pour remettre les équipes à égalité, 1-1. Le match s’envenime davantage à la 66e minute et l’homme en noir doit procéder à une nouvelle distribution de cartons jaunes pour restaurer le calme. Les Rouge et Jaune jouent avec leur bonheur à la 86e minute. Cemil Angislan trébuche sur la balle à même la ligne de but au lieu de la pousser au fond. Un loupé qui aura des conséquences quatre minutes plus tard (90e) puisque le Mélinois Mirco Mascolo assommera le match en faisant 2-1 score final. "C’était un match très tendu qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. J’estime que le nul aurait été plus logique mais voilà les trois points sont pour nous et je félicite mes joueurs", analyse Santo Ventura le T1 de Melen.

Melen 2 – UCE Liège 1

Arbitre: M.Joskin.

Carte rouge: Mazouze (2j).

Cartes jaunes: Rodriguez, Mascolo, Yumusak, Debante, Cherif, Henquet, Haydan, Dreezen, Grava, Nkaku.

Buts: Demelenne (1-0, 44e), Haydan (1-1, 46e), Mascolo (2-1, 90e).

MELEN: Piron, Leroy, Keita, Henke, El Boussetaoui (54e Mottoulle), Demelenne, Rodriguez, Memeti, Mascolo, Nsimbalusinga, Yumusak.

UCE LIÈGE: Debante, Cherif (44e Thirion), Henquet, Dreezen (62e Angislan), Haydan, Namotte (86e Landu), Mazouze, Grava, Nkaku, Olivier, Afkir.