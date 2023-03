Maxime Brant (Ster-Francorchamps B): "Nous avons écarté Malmedy B de la course au titre" (photos)

En face, les Sterlains étaient plus réalistes et faisaient mouche dès leur première possibilité. Albicocco reprenait de la tête un joli centre de la droite d’Ethan Busch pour le 1-0 (28e). "On n’a pas bien commencé, concède le coach local, Maxime Brant. J’ai dû aligner plusieurs joueurs qui n’avaient pas joué beaucoup et il leur a fallu un peu de temps pour relancer la machine. Mais ce premier but est un exemple d’une belle action collective."

À peine dix minutes plus tard, Campione obtenait un penalty et Gilman ne manquait pas l’aubaine pour doubler le score.

Les choses se compliquaient pour Malmedy B qui perdait Schoonbroodt dès la reprise De retour sur blessure, le milieu de terrain était obligé de quitter les siens après avoir senti une gêne à la cuisse. Les Dragons n’avaient presque plus voix au chapitre face à une équipe sterlaine qui multipliait les occasions franches mais qui ne parvenaient plus à marquer. Collignon (65e), E. Busch (70e et 88e) manquaient la cible mais sans trop de conséquences. Car, en face, mis à part une frappe de l’entrée du rectangle d’Akar, les Malmédiens n’ont jamais réussi à contester la victoire des Sterlains. "Après le 2-0, mes joueurs ont baissé les bras, regrette Servet Sumer. On a été inexistants après le repos et le fait de devoir changer régulièrement de joueurs n’aide pas."

Le coach est conscient que son équipe n’aura plus son mot à dire dans la course au sacre final, "mais on va tout faire pour rester dans le top 5", conclut Sumer.

Les Sterlains, eux, restent plus que jamais concernés par la lutte pour le sacre final. Premiers aux points perdus, les gars de Brant gardent leur sort entre leurs mains. "Mais de gros matchs nous attendent avec, déjà, un nouveau derby dès le week-end prochain contre Stavelot B."

Battus à l’aller, ils auront à cœur de prendre leur revanche. Mais en attendant, le coach savourait d’avoir pu "écarter un concurrent de la course au titre."

Ster-Francorchamps B 2 – Malmundaria B 0

Arbire: M. Selcuk.

Carte rouge: Y. Kopp (2e jaune, 85e).

Cartes jaunes: Renard, Schoonbroodt, Schulz, E. Busch.

Buts: F. Albicocco (1-0, 28e), L. Gilman sur pen. (2-0, 38e).

STER-FRANCORCHAMPS B: Huberty, Schulz, Van Hoeij, Di Falco (72e Maréchal), T. Busch, E. Busch, Campione, Renard (46e Collignon), Gilman (70e A. Busch), David (83e Hazée), Albicocco.

MALMUNDARIA B: Solheid, Beauvois, A. Antonello, M. Antonello, Steffens, Schoonbroodt (46e Akar), Dehez (70e Heinen), Antoine, Kopp, Oury, Simon.