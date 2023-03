-----

Nurudeen 3

On cherche toujours à comprendre son absence de réaction sur le 1-0. Sera-t-il reconduit face à Ostende ? (réponse ici)

Paeshuyse 4

Pas assez incisif pour un tel match.

Filin 4

Pareil que pour Paeshuyse.

Bessilé 5

Il a su jouer de son impact physique, sans toutefois livrer sa meilleure prestation.

Davidson 4

Trop lent dans l’exécution, comme souvent.

Diakité 3

Pas un cadeau de jouer face à Adingra. Mais le joueur venu de Reims n’était pas au rendez-vous.

Charles-Cook 4,5

Il n’a pas semblé très à l’aise dans un rôle plus axial.

Magnée 5,5

Il a tenté l’une ou l’autre chose, dont ce tir à la 65e.

Peeters 4

Le gaucher a semblé agacé et un brin nerveux. Dommage, car quand il n’y est pas, Eupen non plus.

Gassama 5

Beaucoup de courses mais pas assez d’espace pour le jeune Parisien.

N’Dri 4

Ce n’était pas l’Ignace N’Dri de ses dernières semaines, malheureusement.

Prevljak, Van Genechten, Wakaso, Lambert, Alloh (NC)

Ils sont plutôt bien rentrés, alors que l’Union tombait en baisse de régime.