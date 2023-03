Le coup tactique de Tony Niro (Aubel) a mis à mal le leader, Elsaute (photos et vidéo)

La rencontre démarre sur les chapeaux de roue avec l’ouverture du score de Mohamed Diallo après nonante secondes de jeu (1-0). "Le placement offensif d’Antoine Roex avait deux intentions. La première était de peser sur la défense elsautoise et la seconde de libérer Diallo. Les effets s’en sont ressentis immédiatement et nous avons posé beaucoup de problèmes à nos adversaires durant le premier quart d’heure, notamment avec le but de Momo", explique Tony Niro, le T1 aubelois.

Les visiteurs procèdent via de longs ballons et construisent seulement leur première offensive à la 15e. Celle-ci est ponctuée par un missile de Mike Corman, qui se loge en pleine lucarne du but défendu par Laurent Beckers et tout est à refaire pour Aubel (1-1).

Les échanges s’équilibrent pour les protagonistes et les occasions franches se font rare. Les hôtes perdent du terrain (ainsi qu’Anthony Niro sur blessure avant la pause) mais les Étoilés ne sont pas assez dangereux dans le rectangle adverse.

La bataille du milieu fait rage et il faut attendre la 82e pour voir Diallo, lancé en profondeur par Corentin Remacle, redonner l’avantage à ses couleurs en lobant le portier adverse (2-1).

On pense alors que les visités ont fait le plus dur mais c’était sans compter sur la famille Deville. Brandon à la manœuvre au point de corner et Gary, de la tête, dans le rectangle pour donner au résultat son allure finale (2-2). "Aubel mérite le point de ce partage, qui me paraît logique. Malgré leurs absences, on savait qu’ils auraient les armes pour nous faire mal mais on a prouvé, par deux fois, qu’on a les ressources mentales pour revenir", analyse Boris Dome, le coach Elsautois.

Aubel 2 – Elsaute 2

Arbitre: M. Poulain.

Cartes jaunes: Lennertz, Remacle ; Corman, Williot, B. Deville, Tossings.

Buts: Diallo (1-0, 2e), Corman (1-1, 1e), Diallo (2-1, 82e), G. Deville (2-2, 86e).

AUBEL: Beckers, Niro (38e Willem), Kerff, Y. Charef, Lennertz, Remacle, Spits, Manteca (75e Rexhepi), Temsamani, Diallo (85e Diaferia), Roex.

ELSAUTE: François, D’Affnay (85e Roggemans), Williot, Dirix, Fassin, Campo (70e Tossings), Ameur (70e Marechal), G. Deville, B. Deville, Corman, Diané.