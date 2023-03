Évolution du score: 10e: 19-15, 20e: 44-35 (25-20), 30e: 68-43 (24-8), 40e: 86-71 (18-28).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 7, Akinbodu 14, Roosen 10, Léonard 8, Wilkin G. 16, Pitz 1, Mahiat 11, Lerho 0, Buscicchio 14, Delsemme 5.

Samedi 20h40, la joie éclate dans les rangs du BC Verviers qui décroche – avec la manière – son premier succès de l’année. Mais depuis dix minutes, à 80 kilomètres de là, une autre partie a débuté. Andenne, le concurrent direct des Verviétois dans la lutte pour le maintien, reçoit Loyers troisième. Avec, une heure trente plus tard, un verdict aussi impitoyable qu’inattendu: une victoire des locaux qui annule tout le bénéfice du succès des Wilkin et autre Roosen !

"La victoire fait du bien après autant de semaines de travail sans avoir pu engranger de résultat favorable, on va profiter de ce moment un maximum avant de se remettre au boulot", confiait le coach, Bruno Dagnely, au terme de la rencontre et sans savoir encore ce que la suite de la soirée lui réservait. "Les gars ont fait un gros boulot collectivement, notamment avec une défense très solidaire et un bon respect des consignes."

Pourtant, les Verviétois avaient démarré sur un mode mineur se rendant à nouveau coupables de pas mal de gaspillage (5e: 5-4). C’est la montée de Buscicchio – huit points consécutifs à distance – en fin de quart-temps qui débloquait enfin le marquoir (19-15).

Pas rassurés pour la cause

Les Liégeois trouvaient aussi les bons réglages pour inverser la tendance (14e: 24-30). Mais le BC Verviers réagissait vite et bien pour égaliser au quart d’heure (30-30) avant d’en imposer à leurs hôtes pour faire 44-35 au repos.

La reprise confirmait les bonnes intentions locales, la réussite offensive restait au rendez-vous alors que St-Louis était réduit au silence durant plus de cinq minutes. De quoi faire un écart décisif (55-35) d’autant que la frustration gagnait les rangs visiteurs. L’avance verviétoise avait flirté avec les trente unités et était de 25 points à la demi-heure. Les Verviétois décrochaient leur cinquième victoire cette saison mais n’en sont pas plus rassurés pour la cause…