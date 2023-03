Hombourg menait déjà 2-0 après trois minutes, face à Sprimont B (vidéo)

Beaucoup plus forts que leurs jeunes adversaires dans les duels, les Hombourgeois étouffaient véritablement des Carriers dépassés. "Nous abordions cette rencontre avec une grande détermination", commentait le technicien à l’issue des débats. "Nous étions focalisés sur ces trois points qu’il nous fallait absolument et mes joueurs ont directement mis beaucoup d’impact, ce qui nous a permis de concrétiser rapidement. Ça aurait d’ailleurs pu être plus lourd à l’arrivée." Bauwens et Clément Schonbrodt manquaient en effet dans la foulée deux grosses possibilités d’aggraver le score.

Il fallait attendre que Cetintas trompe son propre gardien d’une tête sur coup franc pour voir le troisième but des Oranges tomber peu avant la mi-temps. Les Hombourgeois (Bauwens, Schwonten et Baltus notamment) multipliaient par la suite les occasions de buts mais ils ne parvenaient plus à trouver le cadre du but défendu par Claessens. Martin Wets profitait tout de même d’une belle percée de Thomas Beckers pour donner au score son allure finale.

Un 4-0 qui reflète une partie maîtrisée de bout en bout par Hombourg. "Je suis content pour mes joueurs qui travaillent beaucoup depuis mon arrivée. Cette victoire nous permet d’installer une spirale positive qu’on tentera de prolonger à Hannut dimanche prochain", terminait un Romain Cerfontaine qui reste donc un 4 sur 6 depuis ses débuts et dont l’équipe remonte à la 11e place (ex aequo avec le FC Eupen).

Dans le camp d’en face, c’était évidemment la soupe à la grimace. "J’avais prévenu mes joueurs qu’ils allaient tomber sur un adversaire surmotivé qui allait nous presser et nous rentrer dedans. Résultat: on prend deux buts en trois minutes. Hombourg a voulu la victoire et a fait ce qu’il fallait pour l’obtenir", constatait le coach de Sprimont B Faustino Garcia dont les troupes, déjà condamnées à la descente en P2, semblent de plus en plus démobilisées. "Ça devient compliqué mais on fera du mieux qu’on peut jusqu’au bout" promettait-il.

Hombourg 4 – Sprimont B 0

Arbitre: M. Fickers

Cartes jaunes: C. Schonbrodt, Schwontzen

Buts: Bauwens (1-0, 1re ; 2-0, 3e), Cetintas csc (3-0, 38e), Wets (4-0, 79e)

HOMBOURG: X. Stassen, Denoël, Bayard, Schnackers, C. Schonbrodt (64e T. Beckers), Hick (64e Dorthu), Bartholomé (71e Duthoo), Baltus, Schwontzen, S. Meunier (55e Wets), Bauwens

SPRIMONT B: Claessens, Rasquin, Cetintas (52e Sutera), Gaspar, Corman, Ipanga, Fassotte, Delville (60e Ledda), Cugnon, Ruiz (60e El Otmani), Ziga (71e Jones)