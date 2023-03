Dès la neuvième minute, l’attaquant geerois Docquier envoie le ballon sur la barre transversale de Pelzer. Cinq minutes plus tard, alors que les Hesbignons prenaient le dessus, Alessio Krafft donne l’avantage au FC Eupen via une frappe déviée. Peu avant la demi-heure, Geer égalise avec une reprise de volée signée Lorenzo Messina, idéalement servi par Maxim Philippe. "Ils nous ont pris de court au début du match, mais ils s’en sortent bien en première mi-temps. Eupen n’a pas eu d’occasion claire mais ils marquent un goal complètement improbable. Ils ont joué sur la consistance du jeu, mais nous nous étions plutôt dans la réaction", résume le mentor geerois, Nicolas Henkinet.

Un point qui contente tout le monde

La seconde période est nettement à l’avantage des Germanophones. Krafft, Fumagalli ou encore Nsumbu voient leurs tentatives se heurter à l’infranchissable Kevin Aerts. Le portier de Geer empêche le score d’évoluer. 1-1: un partage qui satisfait toutefois le T3 eupenois, Rafael Vasquez qui a remplacé Patrick Kriescher, aphone, pour l’interview d’après-match. "En deuxième période, nous avons bien utilisé nos forces. Le point était plus que mérité pour nous. Je suis content de la prestation du groupe. C’est toujours idéal de prendre des points contre une équipe du top trois. Il reste huit matches et nous devons continuer de prester comme aujourd’hui", relate-t-il. La satisfaction est la même côté hesbignon. "Je suis content de la solidarité de mes hommes. Bien que nous ayons donné l’opportunité à Eupen de nous punir, la solidarité du bloc et notre excellent gardien ont empêché la défaite. Ce n’est jamais facile de jouer à Eupen, donc je suis content de ce point", positive Nicolas Henkinet.

FC Eupen 1 – Geer 1

Arbitre: M. Picard.

Carte jaune: Grosdent (47e).

Buts: Krafft (1-0, 14e), Messina (1-1, 27e).

FC EUPEN: Pelzer, Tonkovic, Vanaschen, Ordonez (80e, Vroomen), Meyer, Krafft, Palm, Laschet, Mennicken, Benlahbib (67e, Nsumbu), Fumagalli.

GEER: Aerts, Georges (74e, Vervoort), Bouhhriss, Henquet (79e, Vandebosch), Coulon, Grosdent, Messina, Bekaert (65e, Delvaux), Docquier, Philippe (82e, Mattè), Fadda.