Elsaute B simplement trop fort pour Lambermont, courageux mais dépassé (photos)

"Comme toujours cette saison, on s’installe bien dans le match face à une équipe avec moins de volume, on se crée des occasions mais on ne concrétise pas assez, expliquait Dejan Botic, le coach d’Elsaute B. Je savais qu’il fallait se montrer patient car les espaces allaient arriver et les buts aussi. Malheureusement, Lambermont marque sur sa seule occasion, nous n’étions pas à l’abri et cela avait rendu pas mal d’envie aux Lambermontois."

Tactiquement bien en place, les Rouge et Bleu conservaient un seul but de retard jusqu’à la pause malgré des occasions pour Hanssen, Piette et Daukandt.

"On a sombré après la pause"

"C’était 1-2 et nous n’avions pas été acculés devant notre but, notait Jonathan De Bruyne, le mentor lambermontois. J’avais apprécié la réaction rapide après le 0-2. Nous avons par contre sombré après la pause, face à une très belle équipe qui mérite sans doute sa place en 2e provinciale. Le club d’Elsaute fait un boulot remarquable, j’espère qu’ils pourront obtenir une montée. Mon équipe a gardé envie et discipline jusqu’au bout, malgré le score, c’est positif et c’est important lorsqu’on joue contre plus fort."

Dès la reprise, on sent que les Etoilés veulent planter le 1-3 au plus vite. Après une première opportunité pour Piette suivie d’une réaction lambermontoise via Volpe, de la tête, c’est encore Schreurs qui secoue les filets (1-3). La messe est dite, D’Acquisto et Piette peuvent alourdir la marque.

"Après ce troisième but, on a pu se faire plaisir et j’ai effectué mes quatre changements, ajoutait Dejan Botic. Il a encore fallu remanier l’équipe mais on a pu trouver une certaine harmonie avec les joueurs présents."

Lambermont 1 – Elsaute B 6

Arbitre: M. Didier.

Cartes jaunes: Sondron ; D’Acquisto.

Buts: Schreurs (0-1, 8e), Schreurs sur pen. (0-2, 20e), Lejeune (1-2, 21e), Schreurs (1-3, 58e), D’Acquisto (1-4, 67e), Piette (1-5, 70e et 1-6, 72e).

LAMBERMONT: Cremers, Naoussi, Schwanen (85e Delclisard), Letiexhe (87e Brixhe), Volpe, Larbuisson (64e Lambaraa), Ngjele (45e+1 Rosciglione), Curtz, Lejeune, Sondron, Falzone.

ELSAUTE B: Schyns, Piparo (73e V. Beckers), Hanssen (68e Njikam), Gustin (73e Génis), D’Acquisto, Piette, Tergui (68e Wirtzfeld), Daukandt, Schreurs, Bouanani, Lecloux.