Dison, "frustré" d’être rejoint à la 93e contre l'Union Namur

Avant cela, après une première période très tactique entre deux formations qui ne voulaient pas se découvrir, la partie s’est logiquement décantée lorsque les Disonais se sont retrouvés en supériorité numérique. Auteur d’un mauvais geste après avoir été accroché fautivement, Ghaddari est exclu et laisse l’Union à dix. Tout profit pour Dison qui trouve la solution via son dernier renfort, Iliasse Errahmouni, auteur de son premier but ce dimanche avec ses nouvelles couleurs. Il a même été proche du doublé qui aurait mis K-O les visiteurs dans la foulée d’une action où les Namurois réclamaient un penalty sur Axel Dheur. La suite, on la connaît, Dison a finalement craqué dans les ultimes instants. "On peut avoir quelques regrets, surtout qu’on mérite de remporter ce match au vu de notre deuxième mi-temps, estime l’entraîneur des Stadistes, Christophe Kinet. C’est frustrant car ce n’est pas la première fois que ça nous arrive. Ça peut arriver une fois, mais quand ça survient à plusieurs reprises, c’est rageant car ça fait vite des points de perdus. Mais je pense que l’équipe va monter en puissance, avec le retour des blessés", conclut le coach sur une note positive.

Dison 1 – Union Namur 1

Arbitre: M. Mathieu.

Cartes rouges: Ghaddari (55e, directe), Fauré (T1, 81e).

Carte jaune: Mara.

Buts: Errahmouni (1-0, 78e) Bakija (1-1, 90e+3).

DISON: Rico-Garcia, Courail (68e Leers), Mara, Clerbois, Manfredi, Teruel, Demarteau, Errahmouni, Binot (75e La Delfa), Akdim (51 Meunier), Legros.

NAMUR: Tonnet, Eloy, Lwangi, Vander Cammen, Erdogan, Baudot, Dheur, Rosmolen (80e Detienne), Largo (57e Khaida), Ghaddari, Olojede (68e Bakija).