Dans la douleur, face à Welkenraedt, Sart émerge en toute fin de rencontre grâce à un penalty (photo) et pourrait perdre Mathias Gillet

Durant le 1er acte, deux faits sont à retenir: d’abord une tête de Colin sur la latte (7e), ensuite un face-à-face entre Corman et Spéder (45e) gagné par ce dernier.

"C’est peut-être le tournant du match", glisse le T1 visiteur Grégory Degotte. "Si on fait 0-1 à ce moment-là, on assiste à un autre match. Au terme de celui-ci, on peut se montrer un peu déçu. Comme à l’aller, on encaisse en toute fin de partie. Maintenant, vu le dernier quart d’heure, Sart mérite sa victoire. Par contre, je n’ai à reprocher à mes gars. Il y a aussi cette phase à la 48e minute qui me frustre. Pour moi, Boris part au goal et est accroché. Le Sartois doit donc être exclu."

On ne rejoue en effet que depuis 180 secondes quand Corman s’écroule. L’arbitre estime qu’il n’y a pas faute et laisse le jeu se poursuivre. Sart peine à se montrer dangereux et il faut attendre la 75e pour enfin voir Balhan alerter Collette. Dans la foulée, Léonard et le même Balhan loupent la cible. À deux minutes du terme, Gillet s’infiltre dans le rectangle et est accroché par Thélen. Keller transforme le pénalty et offre trois points précieux aux Sartois.

"Ça a été un match très difficile", avoue le coach sartois Rudy Siebenbour. "On s’est créé deux possibilités, dont la latte, en première période mais eux ont une toute grosse juste avant la pause. À 0-1, c’est un autre match. Ce qui nous a manqué aujourd’hui, c’est le dernier geste. Et il est très important dans des matches comme celui-ci. Welkenraedt est une équipe bien en place et très difficile à bouger. La pièce est tombée du bon côté. Ce sont des victoires qu’il faut aller chercher au caractère et on a dû s’arracher. Ce sont trois points importants."

En bref

Quodbach de retour à Welkenraedt

Le médian goétois Grégory Quodbach évoluera à Welkenraedt la saison prochaine. Pour lui, c’est un retour aux sources.

Mathias Gillet sur le départ ?

Des bruits insistants font état d’un départ de Mathias Gillet en fin de saison. Mais d’après son coach, rien n’est encore fait, malgré l’intérêt de clubs évoluant plus haut.

Sart 1 – Welkenraedt 0

Arbitre: M. Legros

Cartes jaunes: Flagothier, Léonard, Dohogne ; Launoy, Dohm

Carte rouge: Thélen (88e, directe)

But : Keller sur pen (1-0, 88e)

SART: Spéder, Jakic (72e Vandeberg), Dohogne, Flagothier, Balhan (92e Gauthy), Evrard, Léonard, Gillet, Heindrichs (55e Louras), Keller, Colin

WELKENRAEDT: Collette, Nix (92e Kirch), Rompen, Dohm (64e Lennertz), L. Selak, Charlier, Reep (78e Kockelmann), M. Selak, Thélen, Launoy, Corman