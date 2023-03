RBC AUBEL B: Vankerkhoven 26, Correa 6, Horevoets 9, Grégoire 8, Blaise 17, Lejeune 0, Dejardin 6, Vauchel 4, Leduc 19.

Nette victoire des Aubelois face à Prayon-Trooz. Ils se démarquent ainsi de leurs adversaires du jour dans ce match à six points. "À nouveau un bon esprit de réaction", apprécie Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "On mène deux fois d’une dizaine de points puis nos adversaires reviennent. Mais on arrive à garder notre sang-froid pour reprendre le leadership. Belle victoire d’équipe !"

BC Verviers B 85 - Harimalia BC 65

Évolution du score: 10e: 26-17, 20e: 51-35 (25-18), 30e: 65-53 (14-18), 40e: 85-65 (20-12).

BC VERVIERS B: Reynders 2, Lierneux 15, Fassotte 5, Désert 17, Pitz 4, Mahiat 12, Calbert 0, Lerho 5, Demez 19, Steeman 6.

Après le faux pas commis à Prayon, les Verviétois devaient réagir à domicile. "Victoire méritée face à une belle équipe d’Harimalia", estime le coach du BC Verviers B, Bruno Dagnely. "Cet adversaire s’est battu jusqu’au bout, sans rien lâcher."

RBC Awans 78 – Theux BC 73

Évolution du score: 10e: 17-16, 20e: 40-32 (23-16), 30e: 56-53 (16-21), 40e: 66-66 (10-13), 45: 78-73 (12-7).

THEUX BC: Lentz 3, Toussaint 2, Rondoz 8, Caro 13, Cawez 0, Massin 6, Klassen 14, Caubergh 23, Pieffer 4.

"On encaisse 40 points en première mi-temps, ce qui est beaucoup trop par rapport à nos habitudes", regrette Sébastien Hella, le coach theutois privé de Barbay, Liégeois et Bousmanne. "L’adversaire en voulait plus que nous. Il fallait une réaction. Elle est venue dans le troisième quart."

Theux passe devant pour la première fois à cinq minutes de la fin du match. Égalité à 4 secondes du terme, Klassen attaque l’anneau et n’obtient pas le coup de sifflet sur un contact. "Puis, malheureusement, on craque physiquement dans la prolongation…"

RABC Ensival B 67 – ACSA Mosa Angleur 65

RABC ENSIVAL B: Hauglustaine 8, Detry 0, Delsemme 1, Dohogne 4, Buizza 10, Valenduc 10, Lejeune 6, Delporte 0, Louis 13, Mourant 13.

Ensival B a pris un bon départ pour mener 15-10 face à une équipe assez physique. "On est moins bon dans la présence défensive dans les 2e et 3e actes pour compter jusqu’à 12 points de retard", explique le coach, Jérémy Delsemme. "Une très bonne réaction nous permet de passer devant. Et même si on encaisse deux fois 3 points en fin de rencontre, on marque deux fois et on enchaîne avec une bonne défense pour gagner ce match."

Pepinster B 65 – BC Cointe B 82

RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Lecomte 5, Goemans 1, Lejeune 20, Wergifosse 11, Francot 0, Dawant 4, Masson 8, Jennes 5, Hardy 11.

"Trop naïf défensivement pour ennuyer une équipe de Cointe qui a joué super-juste", pointe le coach Christophe Francot.

"On va devoir trouver une régularité dans notre jeu pour aller chercher les trois ou quatre victoires nécessaires pour se maintenir."