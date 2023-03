Évolution du score: 10e: 13-14, 20e: 28-39 (15-25), 30e: 44-54 (16-15), 40e: 68-86 (24-32).

RABC ENSIVAL: Walraff 2, Genet 22, Erkenne 10, Beaujean 5, Horris M. 4, Pitz 14, Horris V. 7, Hanus 4.

Quatre victoires consécutives et une place plus rassurante au général, Ensival pouvait aborder ce match face au leader l’esprit serein. Mais les absences de Sanzone et Schoonbroodt – alors que Genet et Beaujean s’alignaient convalescents – allaient réduire les possibilités de rotations face à un adversaire qui plantait d’emblée le décor (5e: 4-11).

"Mais nous savions que nous n’avions rien à perdre dans cette rencontre et il fallait se libérer", explique le coach Antoine Massart, globalement satisfait de la prestation d’Ensival.

Face aux grands formats adverses, le jeu de transition s’imposait comme l’arme la plus efficace pour Ensival (8e: 10-12). Encore faudrait-il tenir ce rythme. Les locaux passaient devant leur hôte au tout début de second acte (15-14). Et la précision de Erkenne à très longue distance faisait mouche (12e: 19-16). Mais Braine reprenait les commandes au quart d’heure (19-22), imposant son physique devant comme derrière. Le coach local était obligé de prendre un temps mort pour tenter d’enrayer la machine adverse (16e: 19-27).

"Toujours être dans l’intensité"

Mais malgré une bombe de Pitz, l’apport offensif ensivalois était trop timide pour éviter de voir l’avantage brainois passer la barre des dix unités (19e: 22-34). Un retard contenu à la pause (28-39) et qui repassera vite sous la barre des dix unités (23e: 34-41) à la reprise. Mais les locaux tombaient dans le panneau de multiplier les tirs à distance (sans réussite) plutôt que de continuer à défier leurs adversaires (27e: 38-52). Néanmoins, à la demi-heure (44-54) l’espoir persistait. Plus pour longtemps, la fraîcheur de Braine allait vite étouffer les bonnes intentions locales (33e: 49-67). Sans, cette fois, trouver les ressources pour limiter la casse côté ensivalois malgré un zone press en fin de partie. "On n’a pas à rougir de cette prestation mais la marche était trop haute cette fois", conclut Antoine Massart. "Face à ce genre d’adversaire, on doit toujours être dans l’intensité pour exister. À huit, on a fini par craquer physiquement."