Dimanche, Melen-Micheroux reçoit l’UCE Liège. Les deux formations comptent le même nombre de points au général, à savoir 25. Un véritable "match à six points", comme on dit. Avantage aux Mauve et Blanc, qui viennent d’empocher sept unités en trois rencontres ?

De son côté, le FC Eupen, dixième, jouera Geer, troisième. Les Germanophones seront-ils remis de la déception de Hombourg, d’où ils ne sont repartis qu’avec un point alors qu’ils menaient 0-2 ? Sous la menace directe de Malmedy, Hannut, Ster-Francorchamps et même Aubel, Geer ne peut en tout cas pas jouer le nul.

Enfin, signalons la rencontre Hannut – Beaufays, toujours à 15h dimanche. Wanze/Bas-Oha et Fize s’affrontent eux samedi (20h). A.V.