"L’Union est meilleure que l’an dernier à pareille époque" estime Edward Still (Eupen)

"La situation peut les relancer et les motiver. Mais on ne doit pas tomber là-dedans. Restons focalisés sur notre prestation" préconise le T1 des Pandas, avant de saluer le travail réalisé par Karel Geraerts. "Ils sont plus forts que l’an dernier à pareille époque. Cela montre le travail exceptionnel réalisé là-bas. Pour preuve: on ne parle pas des nombreux départs à l’Union car ceux qui les remplacent ont répondu présent."

De son côté, l’AS a tout fait pour pouvoir compter sur Brandon Baiye, exclu le week-end dernier lors du partage face au Cercle de Bruges (2-2) pour une semelle trop appuyée. "Aller en appel deux fois, c’est pour faire comprendre qu’il n’y a pas de volonté de faire mal. C’est purement de la malchance !" dixit le T1 de l’Alliance, avant d’apprendre que son médian serait finalement bel et bien suspendu pour deux rencontres (et une troisième avec sursis).

Pour le reste et en marge des absents de longue date (Gorenc et Déom), le groupe d’Eupen est au complet. Et avec l’éclosion de Gassama et le nouveau visage affiché par N’Dri, Still dispose de belles armes offensives. "D’autant que Smail Prevljak est bien rentré face au Cercle" ajoute-t-il. Reste qu’il faudra poser des choix judicieux pour tenter de prendre quelque chose à l’Union, ce dimanche.

Union – Eupen (dimanche, 19h15)

Arbitre: M. Denil.

UNION: Moris, Machida, Burgess, Kandouss, Teuma, Lynen, Lapoussin, Nieuwkoop, Lazare, Boniface, Vertessen. Pirard, Imbrechts, François, Sykes, Van der Heyden, Dony, El Azzouzi, Puertas, Ayensa, Adingra, Nilsson.

Absents: aucun.

EUPEN: Moser, Van Genechten, Filin, Paeshuyse, Bessilé, Davidson, Magnée, Peeters, Charles-Cook, Gassama, N’Dri. Nurudeen, Roufosse, Davo, Christie-Davies, Wakaso, Diakité, Alloh, Bitumazala, Lambert.

Absents: Gorenc, Déom (blessés), Baiye (suspendu 1/2).