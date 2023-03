Jérémy Perbet (FC Liège) a joué 600 matchs en tant que pro: “Le professionnalisme, c’est un peu ce qui guide ma vie”

En plus de cela, Jérémy Perbet a planté ses 50 et 51es buts sous la vareuse sang et marine. "Si je marque autant, c’est aussi grâce aux joueurs qui sont autour de moi et qui me servent bien." À combien compte-t-il s’arrêter ? "Je ne me fixe jamais d’objectif précis. Les gens sont habitués à voir Jérémy Perbet inscrire un paquet de buts et j’apprécie cette image. Certains attaquants plantent 10 buts et on dit d’eux qu’ils ont réalisés une bonne saison. Ce n’est pas mon cas. Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère faire mieux que la saison dernière. Si j’ai signé à Liège, c’est pour mettre des buts et aider le club à rejoindre la D1B. Après Louvain, je pouvais rester chez les pros en D1B mais j’ai préféré jouer le haut de tableau dans un club mythique, en Nationale 1, avec un projet. C’est la 5e fois que j’ai l’opportunité de monter avec un club dans ma carrière, j’espère y arriver. Le défi est passionnant."

Rupel Boom – FC Liège (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Lefever.

LIÈGE: Debaty, Lejoly, D’Ostilio, Massart, Bustin, Lambot, Nyssen, Van den Ackerveken, Reuten, Mouhli, Besson, Bruggeman, Mouchamps, Prudhomme, Panepinto, Loemba, Cavelier, Mputu, Perbet.

Absents: Gendebien (blessé), Merlen (suspendu).