Après s’être payé le second, on voit mal comment Aubel, à domicile, pourrait perdre face à l’antépénultième. Les Herbagers doivent consolider, un peu plus encore, leur troisième place malgré l’absence de Gerarts. Et ainsi donner un coup de main à Ensival qui profiterait de la défaite du BBC Brainois pour laisser cet adversaire à distance au général.

Ensival – Castors Braine Dimanche 14h30

Et quasiment au même moment, pourquoi pas envisager un exploit face au leader pour Ensival qui vient d’aligner quatre succès consécutifs ? Les Ensivalois bousculeraient alors un peu la hiérarchie au sommet de la division et sèmeront, peut-être, le doute dans l’esprit de Castors qui pourraient croiser à nouveau Aubel lors des play-off. Mais… "Genet touché à l’épaule et Beaujean au poignet sont incertains alors que Schoonbroodt et Sanzone sont out à coup sûr", détaille le coach Antoine Massart. "Pour jouer les premiers invaincus en 19 matchs, ce n’est pas top…"