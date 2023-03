Contre Sprimont B, Hombourg n’aura pas le choix: "La victoire est obligatoire"

Ce week-end, il s’agira par contre obligatoirement de transformer l’essai contre Sprimont B. "La victoire est obligatoire", confirme d’emblée le technicien hombourgeois. "Je suis satisfait de ma première et j’ai pris énormément de plaisir avec ce groupe depuis que je suis arrivé mais la situation au classement reste préoccupante et il faut bien le garder à l’esprit."

Face à la lanterne rouge, ses hommes seraient en effet inspirés de l’emporter. Car avec Ougrée qui revient fort dans leur dos et des concurrents directs qui grapillent eux aussi des unités ces dernières semaines, les Hombourgeois ne peuvent plus se permettre de lâcher des points contre des équipes de bas de tableau. "Je me rends compte aux entraînements qu’il y a énormément de qualité dans le groupe. Plus même que ce que j’imaginais quand j’ai signé. Mon équipe a largement ce qu’il faut pour se maintenir et je sais qu’elle va le prouver sur le terrain d’ici la fin de la saison", assure Romain Cerfontaine qui devra faire avec les absences pour suspension de Degueldre et Dorian Meunier, deux titulaires indiscutables. "Le noyau est suffisamment large et qualitatif que pour pouvoir remédier à cela, ce n’est donc pas un problème. J’ai convoqué 15 joueurs et je sais qu’ils répondront présents", termine Cerfontaine.

Du côté sprimontois, les carottes semblent cuites après la lourde défaite de dimanche dernier (4-0 contre Ougrée) et, sauf miracle, les hommes de Faustino Garcia évolueront en P2 l’an prochain. "On ne se fait plus d’illusions mais on tient vraiment à faire bonne figure jusqu’au bout. On se projette déjà sur la préparation de la saison prochaine", explique l’entraîneur des Carriers.

Hombourg – Sprimont B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Fickers

HOMBOURG: X. Stassen, Bayard, Denoël, Dorhtu, C. Schonbrodt, Hick, Duthoo, S. Meunier, Bartholomé, Baltus, Schwontzen, Bauwens, Wets, Beckers, Schnackers.

Absents: Potoms est blessé, D. Meunier et Degueldre sont suspendus et Martin, Belboom et A. Schonbrodt iront en P4.

SPRIMONT B: Claessen, Rasquin, Cetintas, Corman, Fasotte, Ipanga, Sutera, Ledda, Ruiz, Ziga, Delville, Cugnon, Gaspar, Moukoko + un U19 à définir.

Absents: Fedsoseew est suspendu, Carrea et Pedrosimao sont en vacances.