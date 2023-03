Le derby qui va s’y jouer entre les hommes de Tony Niro et Boris Dome promet d’être intense, comme le confie ce dernier. "Encore plus que les autres. Les joueurs se connaissent bien et les deux camps voudront l’emporter. Si on peut y mettre la manière, on le fera mais nous sommes dans le money time de la saison et seuls les points vont compter maintenant. Nos deux prochaines rencontres (à Aubel puis à Malmedy) vont conditionner notre fin de parcours, il va falloir répondre présent."

Les Étoilés viennent de reprendre la tête du classement tandis que les Siropiers n’ont plus connu la défaite depuis dix rencontres. C’est dire le bon état de forme et d’esprit qui règnent au sein des deux formations. "Le match aller avait déjà été très disputé mais ici, on se trouve aussi dans une spirale positive. Notre objectif est clairement de se maintenir et, au plus vite on l’atteint, au plus vite on pourra s’en fixer d’autres", précise Tony Niro, le mentor Aubelois.

" Le match s’annonce particulier pour Florian Campo, qui jouait à… Aubel jusqu’à l’été dernier. Lire notre interview ICI.

Aubel – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Poulain.

AUBEL: Beckers, Willem, Rexhepi, Kerff, Diallo, Y. Charef, Spits, Remacle Temsamani, Niro, Cloes, Lennertz, Roex, Manteca, +1 joueur de P2.

Absents: Van Hoof (ischios), A. Charef (pubalgie), Fidili (cheville), Colling (entorse), Cuypers (ischios), Pauporte (élongation), Monte (tendinite), Lahaye (ligaments), Ernst (suspendu 1/1), Hanssen (pas prêt).

E LSAUTE: François, D’Affnay, B. Deville, G. Deville, Tossings, Williot, Dohogne, Corman, Diané, Roggemans, Dirix, Ameur, Fassin, Campo, Counet.

Absents: Bomboir, Filali (blessés), Colson (cheville), Lefort (pubalgie ?), Piparo, Piette (P3), Di Nicola (raisons professionnelles), Rogister (suspendu 2/3).