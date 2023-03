Ster-Francorchamps B - Malmedy B, un derby "doublement important", dit Pierre Steffens

Des derbys, Pierre Steffens en a connu quelques-uns depuis qu’il évolue en P4. Le capitaine emblématique de Malmedy B en garde plutôt de bons souvenirs. "Il y a quelques années, on est même devenus champion contre Ster", précise-t-il avec le sourire.

Certes, le choc de ce dimanche ne sera pas déterminant pour le titre, mais il pourrait toutefois écarter sérieusement les Malmédiens de la course au sacre final. "Il reste encore beaucoup de matchs à jouer mais il est clair que c’est un match doublement important. Car en plus du caractère de derby, il le sera aussi sportivement parlant. On est dans le Top 5 et on veut le rester. Le classement est très serré et l’enjeu est de taille pour les deux équipes."

Si du côté de Malmedy B, on ne parle pas trop de titre, tout le monde y pense dans un coin de la tête. "Ce match déterminera la suite de notre saison, confirme Steffens. Mathématiquement, le titre reste envisageable et on a toujours envie d’y croire. Dans le pire des cas, on restera en course pour le tour final. Ce serait une satisfaction car on n’était pas dans les favoris en début de saison."

Invaincus contre les équipes de tête, les Dragons ont de réelles raisons d’y croire. "On l’avait emporté (1-2) au match aller même si chaque équipe avait eu sa mi-temps. Et puis, on a envie de finir la saison en beauté pour notre coach qui ne poursuivra pas au-delà de cette saison. On voudrait lui rendre tout ce qu’il nous a apporté en un an."

Voilà de bonnes raisons pour ne pas manquer "LE" rendez-vous de la saison des deux équipes.

Ster-Francorchamps B – Malmedy B (Dimanche, 15 h)

Arbitre: M. Dodémont.

Absents à Ster-Francorchamps B: J. Voca (suspendu) et B. Dothée (blessé).

Absents à Malmundaria B: T. Thomas et T. Heindrichs (vacances) et F. Kocak (blessé).