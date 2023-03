Les 10 pronos de Gabriel De Luca (RCS Verviers): "Un nul entre Sart et Welkenraedt m’arrangerait…"

D1A | Union-Saint-Gilloise – Eupen: 1

"Je pense que l’Union est une équipe revancharde qui doit retrouver le rang qui est le sien. Et recevoir Eupen est l’idéal pour cela."

N1 | Rupel Boom – RFC Liège: 2

"Je suis un supporter de Liège (rires) . Plus sérieusement, les Liégeois surfent sur leurs bons résultats, je pense qu’ils vont enfoncer le clou même si le terrain de Rupel Boom n’est jamais facile à jouer."

D2 ACFF | Dison – Union Namur: 1

"Pour ce match, je mise sur le 1-0 en faveur du Stade Disonais… "

P1 | Aubel – Elsaute: 2

"Je vois une victoire d’Elsaute pour confirmer son retour à la tête de la P1."

P1 | Ougrée – Malmedy: 1

"C’est compliqué… Je vais mettre une victoire d’Ougrée. Car j’y suis passé, de manière éphémère, donc pour les soutenir. Et puis la victoire de la semaine passée leur a rendu des couleurs (NDLR: Ougrée reste même sur un six sur six) . À la maison, avec le retour de blessés, je les vois gagner."

P1 | Hombourg – Sprimont B: 1

"Il n’y a pas beaucoup photo. Sprimont B est un oiseau pour le chat. Par rapport à son adversaire, Hombourg a une équipe bien plus solide."

P2B | Rechain – Espoir Minerois: 1

"Pour Rechain, les choses sont claires par rapport au futur, elles se sont décantées au niveau du noyau. Je les vois continuer leur belle série."

P2C | Sart – Welkenraedt: 1 *(match éventuel bonus)

"Un nul m’arrangerait (sourire)… Mais je vois quand même Sart gagner. Contre Welkenraedt, nous, nous aurions dû gagner haut la main."

P3D | Lambermont – Elsaute B: 2

"Je pense qu’Elsaute B va gagner et maintenir son rang. Alors que Lambermont est un peu démobilisé pour le moment."

P4G | Ster-Francorchamps B – Malmedy B: X

"Les conditions là-bas sont assez compliquées."

Raphaël Sutera (Jalhay) prend la tête

Boris Dome (Elsaute) et Tony Niro (Aubel) ne sont plus les leaders du classement de notre concours de pronos. Grâce à un presque sans-faute, Raphaël Sutera, en effet, s’installe sur la première marche du podium… et sera très difficile à aller chercher d’ici la fin du championnat. Gabriel De Luca y parviendra-t-il ?

Les résultats de Raphaël Sutera:

D1A | AS Eupen – Cercle Bruges (X): 2-2 [+1]

D2 ACFF | Binche – Dison (2): 1-0 [+0]

D3B ACFF | Herstal – La Calamine (X): 2-2 [+1]

P1 | Aubel – Melen (X): 0-0 [+1]

P1 | Hombourg – FC Eupen (X): 2-2 [+1]

P1 | Elsaute – UCE Liège (1): 3-0 [+3 *match bonus]

P2B | Herve – Battice (X): 1-2 [+0]

P2B | Aubel B – Rechain (2): 0-2 [+1]

P3C | Croatia – Andrimont (1): 3-2 [+1]

P4F | Soiron – Cornesse B (1): 4-1 [+1]

Le top 5 actualisé:

1. Raphaël Sutera (Jalhay) 10 points

1. Tony Niro (Aubel) & Boris Dome (Elsaute) 9

2. Stéphane Krings (RCS Verviers B) & Boris Lambert (Olne) 8

3. Selatine Deniz (Malmundaria), Manuel Ruiz Marin (Andrimont) &

Michel Schwontzen (ex-Hombourg) 7

4. Olivier Laffineur (Franchimont) 6

5. Alexandre Sacré (Union Limbourg), Jonathan Félix (Cornesse), Vincent Heins (Ster-Francorchamps) & Gino Piol (Espoir Minerois) 5