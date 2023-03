Déjà le match de la dernière chance pour le BC Verviers ? On voit en tout cas mal comment on pourrait encore espérer se maintenir si, d’aventures, le succès n’était pas au rendez-vous ce samedi soir (Roosen et Léonard incertains). Car il faut revenir à une victoire d’Andenne pour remettre un peu de pression sur le seul adversaire, sans doute, sur lequel le BC Verviers peut encore espérer revenir…

"Tous les matchs de cette fin de saison sont des finales", concède Jérémy Delsemme, le meneur verviétois. "On ne doit plus rien calculer, on ne doit pas parler de dernière chance. On avait déjà des échéances importantes précédemment. Maintenant, on doit juste tout faire pour prendre un maximum de victoires, en espérant que nos concurrents perdent des plumes dans un même temps."

Mais toujours sans la moindre victoire en 2023, les Verviétois s’alignent souvent tête basse ces dernières semaines…

"On ne va pas se voiler la face, on n’est pas dans une situation agréable donc c’est sûr que ça joue mais on a toujours cette envie de bien faire", estime celui qui se remet progressivement du marathon de Séville auquel il a participé il y a deux semaines seulement.

"Je me sens plutôt bien physiquement, j’ai eu une grosse semaine de repos après mon marathon. J’ai à présent repris normalement à l’entraînement avec le groupe ce mardi."

Une semaine lors de laquelle le coach, Bruno Dagnely, a aussi pu redire son mécontentement après la dernière prestation bâclée à Cointe. "Le coach a fait son débrief mardi, il nous a fait part de ses mécontentements, de ses remarques et de ses envies", détaille Jérémy Delsemme. "Mais on s’est assez vite tourné vers le match contre Saint-Louis et nous devons être prêts pour ce samedi !"

Après un marathon, voilà Jérémy Delsemme lancé dans le sprint final pour tenter, avec ses coéquipiers, d’encore décrocher un maintien en R1 !