"Nous avions réalisé une belle prestation et nous aurions pu faire le break avant leur égalisation, se souvient Jonathan De Bruyne, le coach lambermontois. Nous avions perdu deux points et on se doit de les récupérer ce dimanche afin de prendre un peu d’air avant un match très important à la SRU. Depuis la reprise, nous sommes dans une spirale positive. Les blessés sont de retour, il y a du monde à l’entraînement, le groupe est motivé. C’est très serré dans le bas du classement mais on veut rester en tête de ce wagon. Notre objectif est la 10e place et on va tout faire pour aller la chercher."

"Dimanche dernier, nous avons repris notre marche en avant, rappelle Dejan Botic, le T1 étoilé. Malgré toutes les défections, on va composer l’équipe la plus cohérente possible et nous irons à Lambermont pour gagner. Comme nous, notre adversaire a l’habitude d’un petit synthétique, ils possèdent des joueurs techniques mais aussi un véritable attaquant-pivot, avec de l’expérience, en la personne de Volpe. Ils ont besoin de points pour se rassurer mais nous avons également des objectifs."

Lambermont – Elsaute B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Didier.

Absents à Lambermont: Marino (suspendu), Gristina et Boukkalkoul (indisponibles), Ermis (blessé).

Absents à Elsaute B: Breuer et S. Beckers (blessés), Rogister (suspendu), Hiligsman et Lejeune (trop justes), Bouanani (douteux).