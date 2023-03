"Je n'avais jamais connu ça chez un entraîneur..." dixit Jason Davidson avant Union - Eupen

"Mon début de saison ? N’oublions pas que je suis arrivé blessé en provenance de l’équipe nationale. J’avais du retard sur la préparation, mais c’est en jouant qu’on récupère le rythme. Et là, plus la saison avance, plus je me sens bien."

Le gaucher, qui a rejoint les Pandas cet été avec un contrat jusqu’en juin 2024 à la clé, est toutefois passé par des moments plus difficiles. International australien, il n’a pas été convié à la Coupe du monde au Qatar. "Jouer un mondial, c’est le rêve de tout footballeur. J’étais dans l’émotion et la frustration. Désormais, je reste en contact avec le staff de l’équipe nationale mais je vois les choses autrement. La trêve hivernale m’a fait du bien… On a changé de coach, on est reparti sur autre chose et j’ai pu redémarrer en me focalisant sur Eupen. Cette pause en hiver était franchement bénéfique."

D’autant qu’au niveau relationnel, Jason Davidson a perdu son compatriote James Jeggo, parti en janvier vers l’Écosse, à Hibernian FC. "C’était dur car c’était chouette d’avoir un autre Australien dans l’équipe. Et puis nos compagnes sont amies, on a plus ou moins le même âge… C’est important car dans le vestiaire, avec les plus jeunes, on sent parfois l’écart de génération dans les sujets de conversation. Mais je souhaite le meilleur à Jeggo: tout ça fait partie du football !"

Davidson, lui, semble avoir gagné en régularité et sobriété depuis l’arrivée d’Edward Still aux commandes du groupe eupenois.

"L’importance de la communication"

"Chaque coach est différent. Ici, je suis impressionné par sa capacité à s’exprimer parfaitement en anglais, néerlandais et français. C’est la première fois que je vis ça. Cela lui permet de faire passer son message clairement. Et on sait à quel point la communication est importante dans le football !" ponctue le latéral gauche avant d’évoquer le match de dimanche. "On sait que l’Union est une équipe de qualité, qui jouait cette semaine en Coupe de Belgique (NDLR: élimination aux tirs au but face à l’Antwerp) et qui joue en Europa League. Je sais que c’est une équipe qui est suivie de près par son public, mais nous, on se concentre sur nos qualités. On doit tout faire pour prendre quelque chose. Notre objecit est clair: maintenir Eupen en D1A. Et moi aussi je veux tout faire pour qu’on y parvienne."