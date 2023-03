Christophe Kinet (Dison): "Bien finir ce qu'on a commencé"

À la sortie de deux défaites par le plus petit des écarts, les Disonnais et leur coach veulent retrouver le chemin de la victoire. "La pièce ne tombe pas du bon côté pour le moment. On reste sur deux courtes défaites mais plus tôt dans la saison, nous avons aussi remporté des matches sur des détails, quand la roue tournait bien pour nous. Il n’y a pas de matches faciles dans cette série et c’est ce qui en fait la beauté. Il est compliqué de faire des pronostics. Certaines saisons, on peut se permettre de jouer à 70% de ses moyens et s’imposer malgré tout. C’est impossible cette année. Cela permet aux joueurs de progresser et d’évoluer puisqu’il faut être fort mentalement pour arriver à émerger."

Le T1 ne veut en aucun cas terminer la saison en roue libre et attend la même détermination de ses joueurs. "Dison doit jouer chaque match avec l’ambition de le remporter. Nous voulons bien finir ce qu’on a commencé et stabiliser le club au niveau de la D2."

Alors qu’il a déjà été fort actif sur le marché des transferts ces derniers jours, le club du président Bodson n’a pas encore bouclé son mercato pour la saison prochaine. "Le recrutement n’est pas fini. Nous ciblons encore certains profils spécifiques et nous sommes en contacts plus ou moins avancés avec plusieurs joueurs, mais rien n’est encore officiel pour l’instant", conclut Christophe Kinet.

Dison – Namur (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Mathieu Vahé

Dison: Rico-Garcia, Habran, Akdim, Binot, Biondolillo, Clerbois, Courail, Demarteau, Errahmouni, La Delfa, Leers, Legros, Manfredi, Mara Kissima, Meunier, Teruel

Absents: Castela, Godard, Manchigov, Merola, Palm, Salihi, Schillings, Ustun, Zucca