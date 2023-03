Un an plus tard, où en sont les vainqueurs du Top 6 ?

En nationale, le vainqueur sortant est Kevin Leonard. Il est trop loin au classement et ne sera pas de la partie. Mais ses équipiers tiégeois Beligdorg, Demal, Hansoulle et Parotte trustent les premières positions et rêvent de lui succéder. Les deux dernières places se joueront entre un autre joueur de Sart, Maréchal, ou les Miniers Douin et Lambiet. Il y aura un déçu…