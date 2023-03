"Comme dimanche à Lambermont, on domine, nous proposons du foot mais cela ne veut pas rentrer, explique Bruno Herman, le coach sartois. Nous avons eu des occasions mais il y a eu des arrêts du gardien ou une jambe qui traînait. En plus, leurs deux premiers buts sont litigieux. On court toujours après une victoire en 2023 mais nos deux derniers matches étaient encourageants. Nous allons prendre les points qui nous permettront d’atteindre l’objectif maintien, je n’en ai aucun doute."

Du côté des Germanophones, on reconnaissait que la victoire était un peu flatteuse.

"C’était un match compliqué, avoue Ludek Mach, le mentor de Butgenbach. Nous ne sommes pas bien rentrés dans la partie mais on fait 0-1 sur une belle phase de jeu. Sart B méritait mieux, ils étaient meilleurs dans la possession du ballon et on n’a pas vu sur le terrain la différence qui existe au classement. Il faut pouvoir gagner ce genre de match même si je ne suis pas satisfait de la manière."

Sart B 1 – Butgenbach 3

Buts: Kessler (0-1, 16e), Aithmid (0-2, 54e), Dothée (1-2, 65e), Kessler (1-3, 83e)